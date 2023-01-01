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当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

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Hireology 的 ATS 将您吸引、雇用和加入最佳团队所需的一切功能整合到一个平台中，并且在设计时考虑了您的行业。建立品牌知名度，自动化招聘流程、短信和电子邮件候选人，并通过技能测试和验证降低风险。如今，超过 7,500 家企业信赖 Hireology 来寻找和雇用他们所需的人才。

网站： hireology.com

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