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TalentNest 是一款一体化申请人跟踪软件，可帮助招聘人员和招聘经理吸引、选择和雇用表现最佳的员工。我们的软件全程陪伴您。我们使您可以轻松地广播职位、对申请人进行排名和跟踪，并利用运营人力资源部门所需的基本数据！候选人和招聘经理都喜欢使用我们无缝且响应迅速的界面。

网站： clients.talentnest.com

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