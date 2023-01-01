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HiringThing 是一个屡获殊荣的申请人跟踪系统，可以轻松在线发布职位、管理申请人和雇用优秀员工。 HiringThing 功能丰富且由 API 驱动的招聘软件可打造无缝的招聘体验，让所有人都能享受到招聘的快乐。我们的开放 API 和开发人员友好的文档可为人力资源系统、特许经营权、人才中介机构等提供定制的招聘解决方案。

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