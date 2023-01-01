The Hire Talent
wimbushassessments.biz
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“The Hire Talent”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
正在寻找一个切实适合您招聘的申请人跟踪系统？通过 RapidRecruit 找到它，这是一个申请人跟踪系统，可以免费吸引更多申请人，提供完全定制的工作流程和候选人管理，同时与您的聘前测试无缝集成。凭借灵活的定价选项、定制门户以及从实施到雇用的全面支持，我们为您提供直观且易于使用的 ATS。下次你雇用时，请充满信心地去做。立即免费试用演示！
免责声明：WebCatalog 与“The Hire Talent”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。