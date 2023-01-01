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Career.Place 消除了招聘流程中的偏见，并通过基于 SaaS 的解决方案实现多样性和合规性。申请人通过匿名、一致和半自动化的 Career.place 招聘渠道，雇主（HR、D&I、TA 高管和招聘人员）会在候选人满足公司需求时提拔候选人，或者在候选人不符合公司需求时将其排除在考虑范围之外符合资格。

网站： career.place

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