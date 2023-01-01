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Recruitio 是一个注重可用性的申请人跟踪系统 (ATS)。我们帮助我们的客户及其候选人尽可能顺利地进行流程。 Recruitio 全程为您提供帮助，从吸引候选人到雇用合适的人选。功能包括报告和分析、数字化手动流程、共享相关工作门户、将候选人与搜索条件相匹配、数字人才库、在线参考资料收集和反馈管理、
网站： recruitio.dk
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