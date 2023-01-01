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现代企业的招聘软件和申请人跟踪系统。 Simplicant 的招聘软件平台和申请人跟踪系统提供了一种现代、更简单的方法来更快、更经济高效地招聘人才。从多个来源寻找顶尖人才，组织和安排面试，管理人才关系并做出数据驱动的招聘决策。

网站： hire.simplicant.com

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