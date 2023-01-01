StaffingSoft
recruiter.staffingsoft.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“StaffingSoft”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
面向招聘人员和人力资源专业人员的招聘软件。 StaffingSoft 是一个企业范围内的申请人跟踪系统，提供全套工具，可有效集成和简化全球候选人、员工和外部供应商的人才招聘、保留和管理。您将有机会与我们建立长期合作伙伴关系，以促进您的生产力和成长。
网站： recruiter.staffingsoft.com
免责声明：WebCatalog 与“StaffingSoft”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
您可能还会喜欢
Simplicant
hire.simplicant.com
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Paypro
new.payentry.com
PeopleCloud
hrm.people-cloud.com
Talent Clue
app.talentclue.com
InTalents
app.intalents.co
Jobful
jobful.io
Oorwin
app.oorwin.com
VidCruiter
vidcruiter.com
TalentLyft
accounts.talentlyft.com
Satelia
app.satelia.eu
Jobvite
id.jobvite.com