PeopleCloud

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People Cloud 是集成了您急需的人力资源工具的云软件。将吸引、评估、保留、开发人力资本和工资的流程集中在同一系统中。我们是一个平台，可以提高所有人力资源流程的管理效率，为公司节省成本并提高生产力。
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