PeopleCloud

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

People Cloud 是集成了您急需的人力资源工具的云软件。将吸引、评估、保留、开发人力资本和工资的流程集中在同一系统中。我们是一个平台，可以提高所有人力资源流程的管理效率，为公司节省成本并提高生产力。

网站： hrm.people-cloud.com

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