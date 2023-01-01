我们的人才招聘解决方案可帮助您的组织寻找、跟踪和评估优质人才，以便您能够更高效、更具成本效益地打造一支敬业、高绩效的员工队伍。这一强大的解决方案可自动化并简化招聘流程，以支持无纸化人力资本管理 (HCM) 环境。它提供了积极的候选人体验，使候选人可以轻松地提供信息、搜索工作和在线申请。

网站： new.payentry.com

免责声明：WebCatalog 与“Paypro”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。