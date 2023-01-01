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Intelifi 是一家经过认证的背景调查公司，为全国 10,000 多家公司（包括人事代理机构、医疗保健和人力资源公司）提供就业背景调查服务。我们的专有软件 EMERGE 已是第五代，已成为业内领先的就业前筛选软件。 Emerge 拥有 40 多个不同的数据供应商、多个 ATS 集成以及强大的高级开发团队，已被 PBSA 认可为领先的背景筛查提供商。
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