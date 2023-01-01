Paradox Olivia

Paradox 成立于 2016 年底，其使命是成为全球最以候选人为中心的公司。 Paradox 的对话式 AI 助手 Olivia 通过自动化筛选、面试安排和回答候选人问题等行政工作来帮助招聘人员和招聘团队花更多时间与员工相处，以提高效率，从而为团队节省一周的工作时间。奥利维亚还可以通过虚拟招聘活动帮助一次性招聘大量候选人。

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