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Occupop 是一款功能强大且易于使用的申请人跟踪软件，可以无缝连接人们，建立良好的关系和强大的团队。我们的人工智能简历筛选、面试记分卡和招聘经理审核等动态功能将权力交到您手中，让您轻松与最佳候选人互动，并通过一个智能申请人跟踪解决方案管理整个流程。我们的定价和功能是根据所有招聘需求而制定的。

网站： occupop.com

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