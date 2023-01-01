LinkedIn 是一家美国商业和就业导向的在线服务公司，通过网站和移动应用程序运营。它于2003年5月5日推出，主要用于职业社交，包括雇主发布职位和求职者发布简历。截至 2015 年，该公司的大部分收入来自向招聘人员和销售专业人员出售其会员信息的访问权限。自2016年12月起，它成为微软的全资子公司。截至 2020 年 5 月，LinkedIn 在 150 个国家/地区拥有 7.06 亿注册会员。LinkedIn 允许会员（工人和雇主）在在线社交网络中创建个人资料和相互“联系”，这可能代表现实世界的职业关系。会员可以邀请任何人（无论是否是现有会员）成为“联系人”。

网站： linkedin.com

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