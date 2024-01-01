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myOnvent 是一个全面且创新的在线活动和社区平台，在举办各种在线活动或作为现场活动（学术会议、博览会和交易会、虚拟会议等）的混合组成部分方面拥有丰富的经验。 myOnvent 的平台可以用作一次性活动，也可以用作虚拟会议场所，供用户 24/7/365 回顾所有存档的活动媒体，或者完全集成到您公司的日常沟通中，作为内部工作场所。我们的客户来自不同的背景，从大型国际公司（Equinor、Visma）到当地企业和地区市政厅，再到联合国机构（ITU）等等。
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