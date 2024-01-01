Events Wallet

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EventsWallet 是一个创新的 SaaS 活动平台，适用于现场、虚拟和混合活动。该平台使组织者能够通过易于使用的活动管理以及通信网络和应用程序工具吸引观众，从而举办具有投资回报率的贸易展览和会议。创建无限的直播、会议、展览厅、参展商的虚拟展位和赞助商的资料。通过网络和应用程序推送通知、视频和文本讨论、聊天、在线和实时会议来吸引与会者。为赞助商和参展商提供强大的促销和沟通工具，帮助他们吸引更多客户。跟踪用户在活动中的活动并实时获取详细报告。

目录:

Entertainment
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