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网站：streamgo.events

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

我们想要与众不同。我们启动 StreamGo 是为了让在线活动变得更好。对于品牌和与会者来说都更好。长期以来，在线活动意味着演示者必须花费更多的时间来学习系统而不是学习其内容。与会者必须下载并安装程序才能观看活动。活动期间，视频和音频流会在没有任何警告的情况下丢失、缓冲并完全消失。坦率地说，这是一团糟，我们可以做得更好。我们现在的目标，和刚开始时一样；我们专注于卓越的客户服务，帮助品牌吸引在线活动受众。 StreamGo 帮助索尼、辉瑞、Retail Week 和 Speedo 等品牌讲述他们最重要的故事。我们也很乐意为您提供帮助。

目录:

Entertainment
虚拟活动平台

网站： streamgo.events

免责声明：WebCatalog 与“streamGo”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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