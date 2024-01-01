Deal Room Events Participant
未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop。
使用 WebCatalog Desktop 上“Deal Room Events Participant”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
我们让复杂变得简单。 Deal Room 是一款简单的一体化活动管理平台，适用于现场、虚拟和混合活动。简单地组织一下。只需定制即可。简单的网络。 - 具有全面功能的最佳网络体验 - 内置功能和集成- 虚拟、混合和现场活动解决方案以及成功管理 利用 Deal Room 的全面功能轻松组织活动。 -1 对 1 会议、通过提前预订与与会者互动、有效的社交网络 - 无限数量的并行会议、圆桌会议、分组讨论室 - 使用综合分析工具捕获潜在客户 - 与票务、流媒体和工作室平台集成 - 专业的真正客户支持活动成功团队 - 赞助商和参展商的虚拟世博区 我们为活动组织者提供网络工具，以提高与会者的工作效率并增强活动体验。在 Deal Room 平台上，活动参与者可以访问彼此的个人资料以进行联系和会面。参展商可以邀请与会者到他们的展位并管理会议。此功能还可以帮助他们管理员工队伍以适应预定的会议。请访问 https://www.dealroomevents.com/ 了解更多信息。 https://www.linkedin.com/company/dealroomevents
目录:
免责声明：WebCatalog 与“Deal Room Events Participant”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
替代项
您可能还会喜欢
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
Events Wallet
eventswallet.com
Brella
brella.io
Social27
social27.com
EventAct
eventact.com
Accelevents
accelevents.com
Superevent
superevent.com
Attendease
attendease.com
BoothCentral
boothcentral.com
EventsMo
eventsmo.com
MeetingHand
meetinghand.com
Webex Events
socio.events