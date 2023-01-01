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探索唯一易于使用的企业级活动管理平台。了解我们如何帮助您举办下一次虚拟、混合或现场活动。 Accelevents 是用于管理虚拟、混合和现场活动的一站式解决方案，以独特的方式将企业级功能与易用性结合起来，以简化您的活动规划流程。我们的平台受到全球 12,500 个组织的信赖，通过 24/7 客户支持、先进的数据安全性和广泛的功能，将您的活动策略变为现实。借助 Accelevents，活动策划者可以： - 在几分钟内创建一个活动网站。 - 轻松构建自动集成演讲者和会议的活动议程。 - 根据其独特的活动需求定制注册和票务流程。 - 提供多种付款方式，包括信用卡和发票。 - 部署辅助和自助登记选项。 - 轻松设计和打印专业徽章。 - 帮助参展商捕捉并确定潜在客户。 - 通过简单的活动应用程序支持与会者和活动工作人员的繁忙日程。 - 使用我们的内部广播工作室或首选的 A/V 提供商广播实时内容。 - 大规模管理参展商和赞助商。 - 通过人工智能驱动的网络、游戏化等增强与会者的参与度。 - 通过综合分析获得有关活动绩效的详细见解。

网站： accelevents.com

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