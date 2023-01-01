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Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。

目录:

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