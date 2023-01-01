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webMOBI 是新一代人工智能驱动的一体化活动管理软件，带有与会者 CRM。它提供活动应用程序、网站、注册、实时民意调查、调查、实时地图、多活动应用程序、潜在客户开发服务和与会者参与。 webMOBI 可帮助您体验更加优雅、简化且可定制的移动应用程序，适用于活动、节日、企业和大学校园。我们的尖端软件受到全球 100 个品牌的信赖，适用于企业活动、会议、贸易展览、内部/外部会议等。查看我们的游戏化和功能更丰富的平台，活动策划者只需使用我们的最佳活动应用程序生成器 -webMOBI 即可轻松吸引与会者。

目录:

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