替代项 - webMOBI
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
JotForm
jotform.com
如果您需要在线表格来生成潜在客户、分发调查、收取付款等，JotForm 非常适合您。请访问 JotForm.com 了解更多有关我们如何提供帮助的信息。
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
ON24
on24.com
最好的数字体验平台，可使用 ON24 Webcast Elite 创建和提供专业、数据丰富且完全品牌化的实时音频和视频网络研讨会。
Zoho Backstage
zoho.com
更智能、更好地举办您的活动。 Zoho Backstage 是一款活动管理软件，使活动组织者能够以更高的效率和影响力规划和举办会议、聚会和产品发布会。
BrightTALK
brighttalk.com
与世界上最聪明的专业人士一起发现和学习
Greenvelope
greenvelope.com
优雅、环保的数字邀请函 + 适合现代主人的 RSVP 跟踪。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供简单的商业视频通信软件。举办现场、预先录制或自动化的网络研讨会，轻松创建和加入在线会议。
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款简单、免费的活动票务解决方案，适用于各种形式和规模的活动。免费注册，举办您的第一个活动，并在线出售门票。
Evite
evite.com
Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
HeySummit
heysummit.com
举办精彩的虚拟活动、会议、课程等，与您的受众互动，并通过基于活动的营销来发展您的社区。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 是一个易于使用、免费的在线票务系统，适用于任何类型的场地或活动。在线推广、管理和销售您的活动门票 - 全部免费！
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Remo
remo.co
使用 Remo 将真实的在线体验带入生活。 ✓ 所有类型的活动 ✓ 互动内容 ✓ 赞助横幅 ✓ 4 倍的参与度。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免费创建生成式 AI 视频！使用 Sora OpenAI 等最先进的 AI 视频生成器，将您的文本无缝转换为引人入胜的视频，重新定义您的叙述并增强视觉体验。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
Eventify
eventify.io
Eventify 一体化活动技术可最大限度地节省开支，吸引赞助商和参展商，并提高与会者的参与度、社交网络和满意度！
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
Regpack
regpack.com
注册、收费和管理您的客户。 Regpack 是一种入职解决方案，允许组织在线注册并为其服务收费。
Balloon
balloon.app
一个由研究支持的平台，通过消除群体思维和放大声音来释放想法和反馈。会议时间减少 70%。
EventX
eventx.io
“随时随地为任何人举办活动。”活动是有意义的联系和知识共享发生的地方。我们致力于让活动变得简单而富有影响力。 EventX是一个屡获殊荣的虚拟活动SaaS平台，也是一家一体化智能活动管理解决方案提供商。我们为亚洲和中国的公司、组织者和领先贸易机构提供虚拟和混合活动解决方案，包括亚马逊、苹果、香港贸发局、阿里巴巴、励展博览等。凭借互动展厅、动态参展商展位、在线注册表、网络研讨会和互动会议舞台等功能，我们是希望将受众扩大到亚太地区的组织的首选服务。 EventX 以前称为 EventXtra。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja 让您可以无忧地创建、主持和共享网络研讨会。立即开始，在 10 秒内创建您的第一个网络研讨会。
AnyRoad
anyroad.com
领先的体验式营销平台，用于运营和优化活动和体验、提高品牌忠诚度并提高投资回报率。
Eventeny
eventeny.com
您有一个事件管理系统！在一个方便的地方轻松管理现场活动、混合活动和在线活动中的所有事项！
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Townscript
townscript.com
想在印度找点事做吗？发现最好的事件和活动。探索并购买印度的娱乐、教育与学习、科技、商业与网络、体育与健身、旅行与冒险、社会事业、其他以及更多活动的门票
Trybooking
trybooking.com
通过澳大利亚最受欢迎的活动预订系统在线销售门票。 从小型聚会到大型节日，我们的活动预订系统都能满足您的所有活动票务需求。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
Watchity
watchity.com
Watchity 是最完整的企业视频平台，用于创建具有专业外观的视听内容和在线活动，具有出色的视觉和交互体验，可帮助您脱颖而出，最大限度地提高观众参与度并改善内容策略的结果。 Watchity 的竞争优势在于其独特而全面的组合，包括数据驱动的活动和内容管理功能、专业直播和点播视频制作、多渠道网络、内联网和社交媒体分发以及观众参与和互动。 Watchity 为网络研讨会和互动活动、社交网络流媒体以及视频录制和编辑提供具体的解决方案，以提高内容水平并将其转化为难忘的体验，以唤醒观众的更多情感并强化品牌定位。社交视频 - 为社交媒体制作内容和活动： - 现场活动和视听内容的制作和分发简单快捷。 - ...
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk 是一个针对在线企业的创新群聊平台。它使在线出版商能够建立一个社区，并通过在他们的网站、Facebook 页面和移动网站上进行相同的对话，在他们的场地上进行流畅的互动。
Lenos
lenos.com
Lenos 是一个完整的混合活动参与平台，用于创建、参与并实时衡量影响和归因。
KingConf
web.kingconf.com
虚拟活动点播！我们提供现代化的虚拟活动平台，促进参与者的学习并邀请他们相互联系并远程参与。借助我们的虚拟展览，活动赞助商将有机会设立自己的展位，通过图像和视频展示自己的产品，与与会者实时互动，并通过游戏和礼物鼓励参观。这也是一个拓展您的品牌边界、全球化和在线营销您的产品以及许多其他优势的绝佳机会。
InvitePeople
invitepeople.com
InvitePeople 拥有十多年的经验，提供为不同行业量身定制的世界一流的一体化活动管理软件。无论是内部会议、大型会议还是以品牌为中心的活动，InvitePeople 的一系列功能都能确保无缝、高效和难忘的活动体验。凭借我们北欧和 DACH 活动专家团队的热忱专业服务，我们确保您的愿景完美实现。
expertshare
expertshare.live
您的虚拟活动平台 Expertshare 是一个基于网络的虚拟活动会议和协作平台。 Expertshare 由瑞士活动行业专业人士开发，他们结合了自己的经验、技术技能和对客户举办成功活动所需的敏锐理解。我们致力于提供活动行业最具创新性、敏捷性和前瞻性的平台和服务。我们了解您面临的障碍并预测您的需求。 Expertshare 的重点是提供一个完全集成的系统，提供企业和与会者期望的所有功能，以确保虚拟活动、会议或在线培训计划的成功。 Expertshare 相信，在创造独特和身临其境的体验时，我们可以超越传统活动并创建混合活动。这些活动将吸引参与者并提供宝贵的见解，以无与伦比的准确性推动您的关键决...
EventsMo
eventsmo.com
EventsMo 帮助创造难忘的活动体验。开始到结束。我们为各种规模的现场、虚拟和混合活动提供一体化解决方案。我们的活动管理平台可增强您的活动体验、提高参与度、联系与会者并建立代表网络。从自助注册/票务平台到定制活动移动/网络应用程序以及介于两者之间的一切，我们使您能够创造最佳的活动体验。
EventLive
eventlive.pro
EventLive 是一款一体化活动直播应用程序和平台。它允许用户使用智能手机或专业设备进行直播，并邀请客人从任何设备加入。它适用于任何国家。观看者数量没有限制，并且视频可以点播长达一年。该应用程序具有多种功能，包括暂停和恢复流媒体、下载和备份视频以及使用徽标、欢迎消息和封面图像或视频自定义活动页面。 EventLive 按事件定价，购买多个事件可享受折扣。没有订阅。它提供退款保证和真正的人力支持。
Connect My Event
connectmyevent.com
完全可定制的活动平台，用于举办虚拟和混合活动。无论您的活动如何，无论您的观众规模大小，都可以按照您的方式进行组织并无缝交付。会议、现场表演、发布会、贸易展览、展览、直播、学术项目等都可以通过我们完全由用户控制的平台来组织、管理和交付
Bettercast
bettercast.com.au
Bettercast 提供了一种有效且愉快的方式来管理您的创意项目。这个直观的活动管理和流媒体平台使活动经理、场地、AV 工作人员以及最重要的是您的与会者可以轻松设置和运行活动。它有一个内置的虚拟活动票务系统，能够进行流媒体（有或没有门票），可用于混合活动，并且能够设置完整的在线会议，具有赞助商、演讲者简介、头像、社交链接等功能、Slido 集成等等！
StreamCart
streamcart.com
StreamCart 是一款一体化 AI 支持的通信平台，可帮助您管理网络研讨会、视频会议、虚拟活动、现场活动注册、实时互动等。
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet 是一个创新的 SaaS 活动平台，适用于现场、虚拟和混合活动。该平台使组织者能够通过易于使用的活动管理以及通信网络和应用程序工具吸引观众，从而举办具有投资回报率的贸易展览和会议。创建无限的直播、会议、展览厅、参展商的虚拟展位和赞助商的资料。通过网络和应用程序推送通知、视频和文本讨论、聊天、在线和实时会议来吸引与会者。为赞助商和参展商提供强大的促销和沟通工具，帮助他们吸引更多客户。跟踪用户在活动中的活动并实时获取详细报告。
BoothCentral
boothcentral.com
举办引人入胜的活动——无论是面对面的、混合的还是虚拟的。 BoothCentral 是您的一体化活动管理和托管平台，具有易于使用且功能强大的工具，旨在帮助您的活动取得成功！我们的虚拟活动解决方案经济高效、易于设置且可定制。具有以下功能： - 您的定制活动品牌正面和中心 - 展示所有参展商的独立品牌展位 - 适合所有年龄段和技术水平的用户友好界面 这一切都配有出色的客户服务和支持。不要相信我们的话。只需询问我们的客户即可！您想要的活动以及所需的支持和灵活性。
Meetaway
meetaway.com
Meetaway 是一个虚拟活动平台，让活动组织者可以轻松简单地将观众聚集在一起、建立人际网络并建立有意义的关系。 Meetaway 帮助您的与会者结识他们想结识的人。在设置活动时，组织者可以设置反映活动和观众目标的匹配标准，与会者还可以告诉 Meetaway 他们具体想见谁（或想避开谁）。 Meetaway 会获取这些信息，做出最佳匹配，并自动轮换与会者进行一系列 1:1 对话。用户体验是线性且无缝的，设置过程直观且简单。通过 Meetaway，您可以举办独立的社交活动或将其合并为大型虚拟活动或会议的一部分。与面对面交流相比，与会者更喜欢通过 Meetaway 进行交流 - 快来了解原因吧！
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
我们让复杂变得简单。 Deal Room 是一款简单的一体化活动管理平台，适用于现场、虚拟和混合活动。简单地组织一下。只需定制即可。简单的网络。 - 具有全面功能的最佳网络体验 - 内置功能和集成- 虚拟、混合和现场活动解决方案以及成功管理 利用 Deal Room 的全面功能轻松组织活动。 -1 对 1 会议、通过提前预订与与会者互动、有效的社交网络 - 无限数量的并行会议、圆桌会议、分组讨论室 - 使用综合分析工具捕获潜在客户 - 与票务、流媒体和工作室平台集成 - 专业的真正客户支持活动成功团队 - 赞助商和参展商的虚拟世博区 我们为活动组织者提供网络工具，以提高与会者的工作效率并增强...
Deal Room Events Participant
dealroomevents.com
我们让复杂变得简单。 Deal Room 是一款简单的一体化活动管理平台，适用于现场、虚拟和混合活动。简单地组织一下。只需定制即可。简单的网络。 - 具有全面功能的最佳网络体验 - 内置功能和集成- 虚拟、混合和现场活动解决方案以及成功管理 利用 Deal Room 的全面功能轻松组织活动。 -1 对 1 会议、通过提前预订与与会者互动、有效的社交网络 - 无限数量的并行会议、圆桌会议、分组讨论室 - 使用综合分析工具捕获潜在客户 - 与票务、流媒体和工作室平台集成 - 专业的真正客户支持活动成功团队 - 赞助商和参展商的虚拟世博区 我们为活动组织者提供网络工具，以提高与会者的工作效率并增强...
Virbela
virbela.com
Virbela 为远程工作、学习和活动构建引人入胜的虚拟世界。 Virbela 由行为心理学家团队于 2012 年创立，其使命是帮助组织和人们在远程优先的未来中蓬勃发展。凭借具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 空间，Virbela 将在线业务和面对面体验带入生活，同时使远程团队能够更加紧密地联系和提高工作效率。 Virbela 归 eXp World Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：EXPI）所有。要参观我们的虚拟办公室、教室、活动空间等，请访问 Virbela.com 并在 Twitter 和 LinkedIn 上关注我们。
Dryfta
dryfta.com
工具太多，太混乱？获取 Dryfta，这是一款一体化活动平台，活动组织者可以使用该平台收集提案和演讲、在线销售门票、创建互动节目安排、举办虚拟会议，并通过功能齐全的网络应用程序提高与会者的参与度。
streamGo
streamgo.events
我们想要与众不同。我们启动 StreamGo 是为了让在线活动变得更好。对于品牌和与会者来说都更好。长期以来，在线活动意味着演示者必须花费更多的时间来学习系统而不是学习其内容。与会者必须下载并安装程序才能观看活动。活动期间，视频和音频流会在没有任何警告的情况下丢失、缓冲并完全消失。坦率地说，这是一团糟，我们可以做得更好。我们现在的目标，和刚开始时一样；我们专注于卓越的客户服务，帮助品牌吸引在线活动受众。 StreamGo 帮助索尼、辉瑞、Retail Week 和 Speedo 等品牌讲述他们最重要的故事。我们也很乐意为您提供帮助。
Prosple
prosple.com
Prosple’s 为亚太地区超过 400 万学生和应届毕业生提供帮助。我们与亚太地区 180 多个职业服务团队合作，为学生提供数千个本地和国际机会，并帮助提供高质量的职业准备内容，帮助学生找到第一份工作。
Haia
haia.live
你说得对。对于活动来说，有一些很棒的视频会议解决方案 - 想想 Haia。在线和混合活动中最大的问题是与会者参与度导致用户体验不佳 - 很难导航或参与活动。目前还没有活动平台真正掌握了这一点。到目前为止:) Haia 解决方案；我们专注于简单的用户体验，我们从一开始就设计了它，现在是最用户友好的在线和混合活动平台。主办方可以举办一场丰富多彩的活动、邀请宾客并让它在几分钟内自行运行 - 真的！通过简化系统并添加 Haia Stages 和活动协作门户等独特功能，我们工作得非常好。
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim 是一个创新的虚拟活动平台，具有互动功能，可帮助您举办引人入胜的活动。凭借可定制的 3D 虚拟展位、实时聊天和视频以及有关访客参与度的详细报告，ExpoSim 非常适合举办虚拟博览会、贸易展览等。我们的主要价值在于提供无缝、无忧的活动管理体验，最大限度地提高与会者的参与度和曝光度。我们还在探索元宇宙的实施，以将我们的平台提升到一个新的水平。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是数字协作和参与的下一代发展——一个完全可定制的 3D 环境，专为满足您的所有虚拟需求而构建。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 视频会议地狱。它是一种身临其境的数字体验，可增强联系、协作和沟通能力。远程并不一定意味着远离——创造一个人们愿意参与的世界。 Breakroom 领先的 Metaverse 平台充满了强大的特性和功能，使不可能成为可能。它使您可以轻松地立即创建和定制您自己的品牌虚拟世界，适合所有类型的受众参与。从数字工作空间、会议和虚拟教室到电影节、新书发布会和社交活动，Breakroom 可以让您灵活地完成这一切。您甚至可以在几分钟内建立一个链接到内置市场的电...
Talentspace
talentspace.io
Talentspace 是一个虚拟混合招聘活动平台。凭借以用户为中心和视频优先的设计，Talentspace 允许雇主、职业中心和劳动力委员会举办身临其境且令人难忘的职业活动。
myOnvent
myonvent.com
myOnvent 是一个全面且创新的在线活动和社区平台，在举办各种在线活动或作为现场活动（学术会议、博览会和交易会、虚拟会议等）的混合组成部分方面拥有丰富的经验。 myOnvent 的平台可以用作一次性活动，也可以用作虚拟会议场所，供用户 24/7/365 回顾所有存档的活动媒体，或者完全集成到您公司的日常沟通中，作为内部工作场所。我们的客户来自不同的背景，从大型国际公司（Equinor、Visma）到当地企业和地区市政厅，再到联合国机构（ITU）等等。