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Програмне забезпечення для живого чату дозволяє компаніям спілкуватися з відвідувачами веб-сайту в режимі реального часу через вікна чату. Представники служби підтримки клієнтів можуть використовувати це програмне забезпечення, щоб допомогти користувачам із запитаннями про продукти або навігацію сайтом. Агенти служби підтримки можуть ініціювати взаємодію за допомогою спливаючих вікон чату або чекати, доки відвідувачі звернуться зі своїми запитами. Основні функції включають звіти та аналітику, сповіщення в інтерактивному чаті та архівування розмов. Цей інструмент допомагає командам обслуговування клієнтів швидко реагувати на запити, дозволяє співробітникам з розвитку бізнесу залучати потенційних клієнтів, з якими важко зв’язатися по телефону чи електронною поштою, і дає змогу адміністративному персоналу в освітньому секторі спілкуватися з майбутніми студентами. Крім того, функції живого чату можна інтегрувати в інші типи програмного забезпечення, такі як платформи електронної комерції та рішення служби підтримки.
Запит на новий застосунок
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Intercom
intercom.com
Домофон - єдине повне рішення щодо обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійний досвід клієнтів у автоматизації та підтримці людини, забезпечуючи підвищення задоволеності клієнтів, зменшуючи витрати. Ми будуємо майбутнє, де більшість розмов клієнтів успішно вирішуються, не потребуючи підтримки людини, звільняючи команду, щоб працювати над розмовами з клієнтами з більш високою цінністю. Понад 25 000 глобальних організацій, включаючи Atlassian, Amazon та Lyft Business, покладаються на домофон, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь -якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами щомісячних активних кінцевих користувачів. Заснований у 2011 році та підтриманий провідними венчурними капіталістами, включаючи Клейнера Перкінса, Bessemer Venture Partners та соціальний капітал, домофон виконує місію зробити Інтернет -бізнес особистим.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-це сервісне рішення, що працює на AI, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Zendesk Solution працює поза коробкою, і його легко змінити у випадку змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає підприємствам використовувати передовий AI для сервісних команд для вирішення питань клієнтів швидше та точніше. Побудований на мільярдах взаємодій CX, Zendesk AI може бути використаний у всьому досвіді послуги від самообслуговування, до агентів, адміністраторів, щоб допомогти вам розвиватися та працювати в масштабі. Zendesk надає можливість агентам інструментами, розумінням та контекстом, який їм потрібен для надання персоналізованого досвіду обслуговування на будь -якому каналі, будь то соціальні повідомлення, телефон чи електронна пошта. Zendesk об'єднує все, що потрібно сервісній команді - від персоналізованих розмов та управління міждиканальними справами, до робочих процесів, що працюють на AI, та інструментам агента, автоматизації та ринку 1200+ додатків - усі захищені під одним дахом. І наше рішення легко впровадити та коригується на льоту, звільняючи команди, які потребують цього, розробників та дорогих партнерів, щоб внести постійні зміни. У Zendesk ми виконуємо місію, щоб спростити складність бізнесу та полегшити компаніям створювати змістовні зв’язки з клієнтами. Від стартапів до великих підприємств, ми вважаємо, що розумний, інноваційний досвід клієнтів повинен бути в межах досяжності для кожної компанії, незалежно від розміру, галузі чи амбіцій. Zendesk обслуговує понад 130 тис. Глобальних брендів у безлічі галузей на понад 30 мовах. Zendesk знаходиться в штаб -квартирі в Сан -Франциско і працює офіси по всьому світу.
Freshdesk
freshdesk.com
FreshDesk (продукт FreePworks Inc.) допомагає бізнесу без зусиль радувати своїм клієнтам сучасним та інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням для підтримки клієнтів. FreshDesk перетворює запити, що надходять електронною поштою, веб -сайтом, телефоном, чатом, обміном повідомленнями та соціальними в квитки та об'єднують роздільну здатність квитків по каналах. Крім того, сильна автоматизація та можливості AI, такі як автоматизація призначення квитків, пріоритетні квитки, допомога агентом та навіть надсилання консервів, допомагають впорядкувати процес підтримки. FreshDesk також покращує співпрацю в команді, інтегрується з низкою сторонніх інструментів, пропонує можливості прогнозної підтримки та управління на місцях. Особливості звітності та аналітики забезпечують розуміння, необхідні для розвитку бізнесу.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk може допомогти підприємствам керувати комунікацією клієнтів по телефону, електронною поштою, чатом у прямому ефірі, SMS -текстом, соціальними медіа тощо. Це також допомагає вам призначити дзвінки своїм агентам на основі їх відділу чи команди, автоматично направляйте дзвінки агентам, з якими знайомий клієнт, і дозволяє вам підтримувати послідовність служби для формування значущих відносин з клієнтами. Підключіть номер обслуговування клієнтів за допомогою столу Zoho та здійснюйте/отримувати дзвінки в додатку.
RingCentral
ringcentral.com
Контактний центр RingCentral-це рішення для залучення клієнтів із всюдичанентом з голосовими та 30+ цифровими каналами, вдосконаленими варіантами AI для самообслуговування, таких як боти, проактивні інструменти пропаганди та інтелектуальні віртуальні агенти, які розуміють наміри клієнтів. Він пропонує понад 300 попередньо вбудованих інтеграції (включаючи провідні CRM) та повністю інтегроване, AI-силове управління робочою силою та аналітичне рішення. Контактний центр Ringcentral щільно інтегрований з рішенням MVP RingCentral, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури підприємства та інтегрованих єдиних комунікацій, що дозволяють безперебійній міжфункціональній співпраці.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias-це унікальна платформа обслуговування клієнтів, спеціально розроблена для бізнесу з електронною комерцією, щоб забезпечити легке обслуговування клієнтів на кожному етапі зростання. Використовуючи передову автоматизацію та можливості AI, Gorgias революціонує, як інтернет-магазини впорядковують подорож клієнта за допомогою підтримки Omnichannel, чатів, макросів, правил, ефективності підтримки та статистики доходу. В даний час Горджіас обслуговує 13 000+ купців у просторі електронної комерції, включаючи Стіва Маддена, Глоссьє, Брюмей та Туші. Gorgias пишається тим, що є сертифікованою корпорацією B і є лідером у сталому та справедливій практиці на робочому місці.
Help Scout
helpscout.com
Допомога розвідника розроблена з урахуванням ваших клієнтів. Надайте електронну пошту та в прямому ефірі з особистим дотиком та надайте вміст довідки саме там, де потрібні ваші клієнти, все в одному місці, все за одну низьку ціну. Досвід клієнтів простий, а навчальний персонал безболісно, але допомога скаута все ще має всі потужні функції, необхідні для надання великої підтримки в масштабі. Завдяки найкращому звіту в класі, інтегрованою базою знань, 50+ інтеграцією та надійним API, допомога скаута дозволяє вашій команді зосередитись на тому, що насправді має значення: ваші клієнти. До допомоги розвіднику довіряють 12 000+ клієнтів у понад 140 країнах, включаючи буфер, grubhub, angellist та timbuk2.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Consolto
consolto.com
Сподіваємось, що Consolto полягає в тому, що за допомогою їх рішення, орієнтованого на SMB, будь-хто може запропонувати цифрові послуги з високим впливом, один на один, які знаходяться на номіналі, і навіть перевищуватимуть ті, що надаються більшими організаціями. Проблема, згідно з Consolto.com, зараз налаштування відеохату з клієнтом може бути дещо незручним процесом із поточними рішеннями, такими як Zoom, Skype або Google Hangouts, які не були побудовані для бізнесу до сценаріїв клієнтів. Вони потребують будь -якого: якась установка клієнта - облом. Ім'я користувача/пароля - де цей проклятий пароль? Надіслати посилання або електронний лист для зв’язку з потенційними клієнтами - стомлюючими. Додавання до контактів - конфіденційність когось? Мало, щоб не повернути можливості. Як слід робити будь -який бізнес? Ще одним важливим аспектом, який погано вирішує ці рішення, є їх здатність керувати сеансами. Наприклад, Zoom не врятує тексти від чатів, тому важливі нотатки та розуміння, написані під час сеансів, втрачаються. Ці типи рішень ускладнюють управління сесіями з продажу чи консультацій. Consolto розглядає своє рішення як VCRM-платформу управління відносинами з клієнтами на основі відеохатів, яка була розроблена для покращення ділових взаємодій. Це дозволяє анонімним, безконтактним (без обміну контактними даними), без тертя (без завантажень, без облікових даних) спілкування в режимі реального часу через відео. Їх продукт доступний або як віджет веб -сайту, або пряме посилання, що увімкнено через особисту сторінку. Повністю оптимізований для потреб малих та середніх підприємств та фрілансерів, Consolto's Easy Install Solution (лише один рядок коду) розгортає вражаючий список функціональних можливостей високого впливу, який спрощує управління взаємодіями VideoChat Business. Ці функціональні можливості включають планування зустрічей, виставлення на виставку та платежі, пам’ятки, транскрипцію сеансу (незабаром), CRM-подібні сповіщення, аналітика клієнтів та стійкі повідомлення, щоб назвати лише декілька.
LiveCaller
livecaller.io
Відсутність каналів зв’язку на веб-сайтах призводить до відтоку клієнтів, низького рівня задоволеності та мінімального або нульового успіху клієнтів, крім того, потенційна цінність голосових дзвінків одним клацанням миші для компаній у різних галузях величезна, тому LiveCaller в основному вирішує ці проблеми, пропонуючи все в одному рішенні. , який об’єднує різні канали зв’язку (веб-дзвінок, чат, зворотній дзвінок, програми для обміну соціальними повідомленнями) в єдину платформу.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це всеосяжна платформа маркетингу електронної пошти, яка забезпечує малий бізнес, сопренери, тренери та маркетологи з потужними та доступними інструментами для розширення своєї аудиторії, взаємодії зі своїми абонентами та перетворення абонентів на оплачуваних клієнтів. Маючи понад 25 років досвіду, наші клієнти вибирають GetResponse для нашого зручного для користувача рішення, нагородами 24/7 підтримки клієнтів та потужних інструментів, що виходять за рамки маркетингу електронної пошти-з автоматизацією, зростанням списку та додатковими інструментами зв'язку, такими як Webinars та Live Live Чат, щоб допомогти підприємствам будувати свій особистий бренд, продати свою продукцію та послуги та створити громаду. Потрібна більш вдосконалена платформа? GetResponse Max та Max² - це рішення для вимогливих користувачів, які шукають розширені функції маркетингу та надійну підтримку.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
JustCall
justcall.io
Justcall: Платформа бізнес-комунікацій "все в одному" з'єднується з потенційними клієнтами та клієнтами через голос, SMS, електронну пошту та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси зі 100+ інтеграцією та магією AI, і спостерігайте, як ваш бізнес росте на автопілоті. Довіра 6000+ підприємств у всьому світі, JustCall оснащує команд, орієнтовані на клієнтів, щоб забезпечити бездоганні взаємодії з клієнтами, що підживлюються в режимі реального часу та після виклику AI Insights. Топ -функції JustCall, на які слід стежити: * Вхідні та вихідні дзвінки * Надіслати та отримувати SMS & MMS * Діалер продажів (автоматичний, прогнозний та силовий набори) * Робочі процеси SMS * SMS -боти * Багаторівневий IVR * Агент в режимі реального часу * SMS, що працює на AI, копілот * Тренер AI * Аналіз настроїв * AI CALL RING * Моніторинг живих дзвінків * Спільний вхідна скринька WhatsApp * Автоматичний розподіл викликів (ACD) * 100+ CRM інтеграції * Номери бізнес -телефонів у 70+ країнах
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - Безпечна співпраця для високорегульованих організацій, побудованих для організацій, які потребують більшого контролю над їх комунікаціями, вона дозволяє співпрацювати між колегами, партнерами, клієнтами, спільнотами та навіть платформами без компромісів щодо власності даних, налаштувань чи інтеграції. Десятки мільйонів користувачів у понад 150 країнах та організаціях, таких як Deutsche Bahn, ВМС США та Credit Suisse Trust Rocket.CHAT щодня, щоб підтримувати свої комунікації повністю приватними та безпечними.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційними та більш гнучкими. І ми всі можемо створити майбутнє, яке ми собі уявляємо. Світ працює з ServiceNow.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – стимулюйте свої онлайн-продажі за допомогою розмов! Автоматизуйте продажі за допомогою Smartsupp. Ми пропонуємо все, що вам потрібно, щоб збільшити ваші онлайн-продажі: штучний інтелект, чат-боти LeadGen, живий чат та багато іншого, за допомогою якого можна залучити відвідувачів у потрібний час. І миттєво перетворите їх на постійних клієнтів. Smartsupp — одне з провідних і найбільш надійних рішень для чату та чат-ботів у світі, яке наразі підтримує понад 100 000 веб-магазинів і веб-сайтів.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-це найвища рейтингова репутація та цифрова платформа для клієнтів для місцевих брендів та підприємства з багатокласовими. Понад 100 000 підприємств використовують платформу Birdeye, що працює на AI, щоб безперешкодно спілкуватися з клієнтами, керувати лояльністю та успішністю на своїх місцевих ринках.
Chative
chative.io
Chative.IO — це багатоканальна платформа для обміну повідомленнями на основі ШІ. Ми дозволяємо компаніям продавати безпосередньо через соціальні канали за допомогою ШІ та автоматизації. Чому варто використовувати Chative.IO? - Chative має готове рішення для обслуговування клієнтів зі штучним інтелектом, яке адаптується до будь-якого бізнесу та працює за декілька кліків! - Необмежена кількість каналів і повідомлень безкоштовно, а ціноутворення є повністю прозорим і зручним для запуску. Він також постачається з безкоштовним мобільним додатком! - Безкоштовний план для малого бізнесу з доступною підтримкою в програмі. - Chative пропонує відзначений нагородами UI & UX, який поєднує в собі мистецтво конденсації інформації з легкою навігацією! - Протягом останніх 6 років ми були піонерами в області штучного інтелекту, чат-ботів і автоматизації обміну повідомленнями. Що Chative.IO робить для вас? - Об’єднайте всі розмови, клієнтів, замовлення та каталоги продуктів, щоб прискорити зростання за рахунок задоволених клієнтів. - Отримайте доступ до повної інформації про клієнта, історії замовлень і відомостей про діяльність, забезпечуючи індивідуальну підтримку для лояльності та повторних покупок. - Увімкніть прямі продажі через щоденні додатки для обміну повідомленнями, перетворюючи відвідувачів на потенційних клієнтів. - Забезпечте своєчасне персоналізоване обслуговування клієнтів і підвищте продуктивність завдяки ШІ та автоматизації.
Five9
five9.com
Платформа Five9 Intelligent CX Platform надає комплексний набір рішень для взаємодії з клієнтами через їхній обраний канал, надає менеджерам можливості розуміння та інтелектуальних даних щодо продуктивності контакт-центру, а також покращує ваш бізнес, щоб досягти кращих бізнес-результатів і принести радість CX™. Наша хмарна, масштабована та безпечна платформа включає контакт-центр; багатоканальне залучення; Управління залученням робочої сили; можливість розширення через понад 1400 партнерів; а також інноваційний, практичний штучний інтелект, автоматизація та аналітика подорожей, які є частиною платформи. Five9 надає можливості людей, технологій і партнерів більш ніж 2500 організаціям по всьому світу.
Helpwise
helpwise.io
Утримувати клієнтів так само важливо, як і залучати нових. Постійні клієнти отримують більше доходу та пропонують вам рефералів за нульовою ціною. Надання якісного обслуговування клієнтів є невід’ємною частиною утримання клієнтів. З Helpwise керувати обслуговуванням клієнтів легко. 1. Налаштуйте свій центр обслуговування клієнтів буквально за лічені хвилини. 2. Спілкуйтеся з клієнтами через усі канали та співпрацюйте зі своєю командою. 3. Встановіть підзвітність без більше спільних паролів. 4. Налаштування самообслуговування та автоматизації. 5. Отримайте корисну інформацію щодо підвищення продуктивності команди та задоволеності клієнтів. Helpwise інтегрується з електронною поштою (наприклад, support@, sales@, careers@ тощо), чатом, WhatsApp, SMS, соціальними мережами тощо. Почніть роботу з Helpwise, рішенням для обслуговування клієнтів, яке приносить прибуток вашому бізнесу.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — це рішення для спілкування, яке допомагає компаніям взаємодіяти з клієнтами через різні канали, такі як веб-чат, електронна пошта, телефон і соціальні канали, як-от WhatsApp, Instagram та iMessage. Freshchat також пропонує власні чат-боти на базі штучного інтелекту, які можна легко створити за допомогою конструктора без коду, який допомагає компаніям надавати персоналізоване самообслуговування в масштабі. Завдяки конструктору подорожей Freshchat і готовим посібникам компанії можуть випереджати потреби своїх клієнтів і підтримувати їх на випередження, коли це необхідно. Freshchat також надає повний огляд історії розмов клієнта та іншої відповідної інформації, що робить агентів більш продуктивними та дозволяє їм надавати персоналізований досвід.
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комунікації. Ми пропонуємо платформу, яка поєднує передові методи машинного навчання та обробку природної мови (NLP), щоб покращити взаємодію з клієнтами та підвищити ефективність процесів обслуговування клієнтів. Чим відрізняється Kindly? Менше обслуговування та більше виробництва контенту! ШІ від Kindly запропонує нові навчальні дані, які ви зможете прийняти одним натисканням кнопки. Легко налаштувати Не потрібно кодувати, щоб чат-бот відповідав вашому бренду! Більше ніж кнопки Чат-боти Kindly можуть відповідати на конкретні запитання замість того, щоб змушувати користувачів натискати кнопки, які можуть бути навіть нерелевантними. Багатомовний Навчіть чат-бота одній мові, і він буде розуміти запити більш ніж на сотні! Серед наших клієнтів Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun і Kahoot. Легко інтегруйтеся з такими провідними постачальниками CRM, як Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk і Hubspot.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку у Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта канали спілкування та спілкуйтеся зі своїми клієнтами з одного місця. Легко додавайте нових агентів до вашої системи та з легкістю вирішуйте розмови. Chatwoot також надає вам звіти в реальному часі для вимірювання продуктивності вашої команди, стандартні відповіді, щоб легко відповідати на поширені запитання, і приватні нотатки для співпраці агентів між собою.
Rake
rake.ai
Rake включає віджет чату для залучення відвідувачів веб-сайту - функції командного спілкування за допомогою прямих повідомлень, бесіди в каналах - багатоканальні чат-з'єднання на різних платформах - моніторинг відвідувачів веб-сайту в реальному часі проста версія Google Analytics - керування завданнями для подальших розмов
Qualified
qualified.com
Кваліфіковано - це платформа для генерації трубопроводів для команд доходу, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtPot та VMware Trust, кваліфіковані для вирощування свого трубопроводу, використовуючи свої найбільші активи з продажу та маркетингу - корпоративний веб -сайт - для визначення найцінніших покупців, виявлення сигналів про наміри покупця та миттєво Почати розмови про продаж. Клієнти, які використовують кваліфіковані, повідомляють про збільшення зустрічей на 10 разів, 4 -кратне збільшення перетворення свинцю та збільшення трубопроводу на 6 разів. Кваліфікована, побудована на Salesforce, з'єднує веб-сайт із даними Salesforce для виявлення намірів покупця на основі рахунків та полегшення розмови про продаж у режимі реального часу. Кваліфіковано займає №1 на Salesforce AppExchange і займає №1 на понад 20 категорій на G2. Штаб -квартира в Сан -Франциско, кваліфікована, очолюють колишній Salesforce CMO Kraig Swensrud та колишній продукт Salesforce SVP Sean Whiteley та фінансуються Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures та Salesforce Ventures. Щоб дізнатися більше, відвідайте Qualified.com.
tawk.to
tawk.to
tawk.to — це безкоштовна програма для чату в режимі реального часу, яка дозволяє контролювати та спілкуватися з відвідувачами на вашому веб-сайті або з безкоштовної настроюваної сторінки. Ви можете мати необмежену кількість агентів і додавати їх до необмеженої кількості сайтів, щоб вони могли спілкуватися з вашими відвідувачами без будь-яких обмежень. Ваша історія чату зберігається назавжди, доки ви її не видалите. tawk.to дозволяє понад шести мільйонам людей легко спілкуватися та здійснювати транзакції з мільярдами клієнтів — незалежно від того, де вони знаходяться та як платять. Будьте поруч, коли ви їм потрібні, завдяки необмеженій кількості повідомлень, продажу квитків і вашій власній базі знань — усе це на 100% БЕЗКОШТОВНО. Програмне забезпечення для обміну повідомленнями та керування клієнтами tawk.to легко використовувати на всіх пристроях і інтегрується з усіма вашими веб-сайтами та цільовими сторінками. tawk.to пропонує додатки для iOS, Android, Windows і Mac OSX, щоб залишатися на зв’язку, де б ви не були. tawk.to пропонує підтримку в реальному часі 24x7-365.
Gladly
gladly.com
Gladly — це єдине програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, створене для людей, а не для квитків. AI революціонізує те, як ми працюємо та спілкуємося. Очікування споживачів щодо того, як їх знають і ставляться до брендів, ніколи не були такими високими. У той же час бренди змушені робити більше з меншими витратами, і вони повинні балансувати між економією грошей за допомогою штучного інтелекту та автоматизацією, водночас забезпечуючи споживачам досвід світового рівня. Правильний досвід створює зв’язок, лояльність і цінність клієнтів протягом усього життя. Програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, створене на основі квитків, не справляється з цією напругою. І бренди, які покладаються на програмне забезпечення для продажу квитків, зазнають поразки в цій новій економіці. Роздуті стеки технологій. Дублікати квитків. Повторення та розчарування споживачів. Метушливі та збентежені агенти. Два невдалих досвіду обслуговування втратять клієнта на все життя. З радістю застосовує штучний інтелект по-іншому, щоб допомогти комерційним брендам забезпечувати індивідуальне обслуговування клієнтів на рівні консьєржа. За допомогою Gladly споживачі допомагають собі самі, коли вони хочуть, а агенти з обслуговування клієнтів перетворюються на супергероїв, досягаючи ефективності та продуктивності. Кожна розмова в Gladly починається з розуміння клієнта в реальному часі — хто він, його вподобання, історія розмов і покупок із брендом, кожна взаємодія в одному місці. І з кожним вбудованим каналом — VOICE, електронна пошта, SMS, чат, соціальні повідомлення, самообслуговування — бренди мають єдиний потік розмов зі своїми клієнтами протягом усього життя. Клієнтами Gladly є найулюбленіші бренди світу — Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty і Warby Parker. Ці бренди та сотні інших використовують Gladly для створення лояльних клієнтів на все життя через глибокі зв’язки.
Missive
missiveapp.com
Missive був запущений у 2015 році з міста Квебек, Канада. На даний момент вона складається з 3 співзасновників і 2 співробітників. Missive — це програма, яка об’єднує вхідні та чат команди під одним дахом. Його створено з урахуванням співпраці, щоб централізувати спілкування вашої команди. Серед багатьох функцій Missive пропонує чотири ключові: - Вхідні команди. - Внутрішній командний чат. - Правила автоматизації робочих процесів. - Інтеграції.
LiveChat
livechat.com
LiveChat — це повна платформа обслуговування клієнтів із можливостями онлайн-чату та веб-аналітики. Він розроблений спеціально для забезпечення чудового обслуговування клієнтів і продажу пального. Цю комплексну платформу обслуговування клієнтів використовують понад 38 000 клієнтів у 150 країнах. Він виділяється своїм простим та інтуїтивно зрозумілим дизайном, завдяки чому як агентам служби підтримки, так і клієнтам легко користуватися ним одразу. LiveChat дозволяє налаштувати спілкування з клієнтами, щоб відповідати та перевершувати їхні очікування. Він зосереджений на забезпеченні безперебійного обслуговування з потужними функціями, які підтримують команди обслуговування клієнтів. Його можна використовувати на мобільних пристроях, тому ви можете бути впевнені, що ніколи не втратите потенційних клієнтів, навіть коли ви в дорозі. Мобільний чат також може працювати у фоновому режимі, тож незалежно від того, що ви робите на своєму телефоні, програма продовжуватиме запрошувати потенційних відвідувачів і сповіщати вас про вхідні чати. Віджет чату LiveChat повністю налаштовується, тому він виглядає та відчувається як природна частина вашого веб-сайту. Однією з найпотужніших функцій для залучення потенційних клієнтів є автоматичні привітання, які дозволяють запропонувати відвідувачам допомогу ще до того, як вони звернуться до служби підтримки. Автоматичні запрошення до чату також можна налаштувати на основі поведінки клієнта, покращуючи загальний досвід клієнтів із брендом. За допомогою LiveChat служби підтримки клієнтів можуть запускати кілька сеансів чату одночасно. Агенти можуть використовувати швидкий огляд, щоб побачити, що клієнти вводять, перш ніж натиснути кнопку «Надіслати», і використовувати стандартні відповіді, які допомагають їм скоротити середній час обробки та порадувати клієнтів. Щоб зробити свої послуги дружніми та персоналізованими, агенти можуть використовувати дані клієнта, які відображаються на бічній панелі під час розмови. Це дає таку необхідну інформацію про найважливіші дані про клієнта. Агенти можуть позначати кожен сеанс чату, що дозволяє їм пізніше виявляти популярні запити та покращувати свій продукт чи послугу. Завдяки розширеним можливостям звітності LiveChat служби підтримки та продажів можуть відстежувати свою продуктивність, помічати покращення, підвищувати продуктивність і, як наслідок, отримувати задоволених клієнтів і отримувати більше продажів. LiveChat допомагає керувати повідомленнями клієнтів, автоматизувати робочий процес і співпрацювати в командах. Він підтримує чат-боти, дозволяючи брендам створювати та запускати чат-боти для розмови без програмування та виділятися завдяки обслуговуванню клієнтів. Він також пропонує базу самопізнання для швидкого та легкого самообслуговування. LiveChat надає понад 200 потужних інтеграцій, які дозволяють компаніям розширити цінність наявних інструментів. Він легко інтегрується з популярними рішеннями CRM, такими як Hubspot і Pipedrive, службами електронної комерції, такими як Shopify і BigCommerce, і програмами обміну повідомленнями, такими як WhatsApp і Facebook, дозволяючи легко синхронізувати дані клієнтів і підтримувати спілкування в одному місці. Він підтримує платіжні сервіси, такі як PayPal або Stripe, що дозволяє клієнтам робити замовлення та здійснювати платежі безпосередньо з чату. Він працює з такими службами електронної пошти, як Mailchimp, допомагаючи збирати та розвивати потенційних клієнтів після чату. Існує багато інших доступних інтеграцій, які допомагають підприємствам надавати відмінне обслуговування клієнтів і збільшувати їхні продажі. Команда LiveChat завжди готова допомогти у будь-якому випадку 24/7/365. Герої підтримки LiveChat забезпечують найкраще обслуговування клієнтів, швидко відповідаючи на запитання, вирішуючи проблеми та надаючи рішення.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — це платформа для залучення клієнтів із чатом у реальному часі, відстеженням відвідувачів веб-сайту та аналітичними можливостями, яка допомагає вам знати своїх відвідувачів, залучати їх і підтримувати клієнтів у режимі реального часу. Завантажений усіма функціями, які очікує клієнт, і багатьма іншими, включаючи відстеження відвідувачів у реальному часі, переклад чату в режимі реального часу, чат у прямому ефірі, автоматичні тригери чату, підрахунок потенційних клієнтів, аудіодзвінок, показ екрана, керування нецензурною лексикою, попередній перегляд чату, бот без коду, бот для відповідей, маршрутизація чату, внутрішній чат, мобільний додаток агента, SDK для iOS і Android, а також інтеграція з популярними каналами обміну миттєвими повідомленнями, такими як Whatsapp, Instagram, FB Messenger і Telegram. Все це на одній платформі.
typedesk
typedesk.com
Стандартні відповіді, суперзаряджені! typedesk — це провідна програма, яка заощаджує час, витрачений на введення одних і тих же речей знову і знову! Створюйте текстові шаблони ваших щоденних речень і повідомлень, а Typedesk спрощує їх повторне використання швидким і легким. ➤ Як це працює. Щоб швидко вставити відповідь, використовуйте символ /, а потім ваші спеціальні комбінації клавіш. Наприклад, typedesk може трансформуватися
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Customerly
customerly.io
Надайте своїм клієнтам підтримку, на яку вони заслуговують. Customer дозволяє легко й надалі пропонувати своїм клієнтам підтримку світового рівня, поки ви розвиваєте та масштабуєте свій бізнес
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
Messagely
messagely.com
Програмне забезпечення для підтримки клієнтів і платформа обміну повідомленнями від Messagely. Ведіть змістовніші розмови із щасливішими клієнтами та швидше розвивайте свій бізнес.
Chatway
chatway.app
Chatway перетворює інтернет -взаємодію клієнтів зі своїм продуктом чату для веб -сайтів для веб -сайтів. Пропонуючи спілкування в режимі реального часу, настроювані віджети та інтелектуальні чати, це покращує досвід користувачів. Відповідаючи на пристрої, Chatway дає можливість бізнесу залучати, вирішувати проблеми та конвертувати лідируючі результати. Підніміть свою присутність в Інтернеті та будуйте тривалі стосунки з клієнтами з Chatway.
Crisp
crisp.chat
Crisp — це найкраща універсальна багатоканальна платформа підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям миттєво зв’язуватися зі своїми клієнтами або потенційними клієнтами, які очікують на підтримку. Завдяки набору інструментів, який швидко розвивається, Crisp веде компанії через революцію, орієнтовану на клієнтів, використовуючи бесіди для розблокування гіперзростання. Клієнти використовують Crisp, щоб надати потенційним клієнтам сучасний досвід життєвого циклу, залучити більше кваліфікованих потенційних клієнтів, покращити допомогу клієнтам і підвищити рівень задоволеності клієнтів, що призводить до глобального збільшення доходу. Почніть роботу безкоштовно сьогодні та приєднайтеся до 400 000 компаній за допомогою Crisp на crisp.chat Завдяки простому UX компанії можуть створити спільну скриньку для всіх у компанії. Crisp — це єдине місце для керування стратегією багатоканальної підтримки клієнтів. Використовуючи Crisp, ви матимете доступ до наступного: - Віджет чату веб-сайту - Програмне забезпечення AI Chatbot і конструктор чат-ботів зі сценарієм - База знань програмного забезпечення - Програмне забезпечення для крапельної кампанії - програмне забезпечення CRM - Перекладач у реальному часі (розмовляйте як рідна мова ваших клієнтів) - MagicType (перегляньте, що вводять ваші клієнти в реальному часі) - Спільний доступ до екрана (без необхідності додаткового плагіна) - Кілька інтеграцій (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - багато інших функцій
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, веб-сайтів, чат-ботів, автоматизації, дизайну, бази знань, служби підтримки та багато іншого.
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Вони переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інтелектом і автоматизацією, щоб вирішувати проблеми та допомагати командам працювати швидше. Клієнти отримують винятковий сервіс, незалежно від того, чи шукають вони просту, миттєву відповідь або персоналізовану допомогу з найскладніших питань, — і вони отримують аналітику й уявлення, необхідні їхньому бізнесу для оптимізації взаємодії з клієнтами. Понад 8500 компаній усіх форм і розмірів, від ClickUp до Branch Insurance, Echo Global Logistics до Reed & Mackay, покладаються на Front, щоб надати кардинальні послуги, які завойовують і утримують клієнтів на все життя.
Capacity
capacity.com
У кожній компанії є клієнти та співробітники, які потребують підтримки. Із зростанням вимог зростають і квитки, електронні листи та телефонні дзвінки, які потребують уваги, створюючи повторюваний, дорогий і болісний процес підтримки, який змушує клієнтів чекати, а команди перевантажені. Capacity — це платформа автоматизації підтримки, яка використовує практичний і генеративний штучний інтелект для відхилення квитків, електронних листів і телефонних дзвінків, щоб ваша команда могла працювати якнайкраще. Ми пропонуємо рішення для самообслуговування, допомоги агентам, кампаній і робочих процесів для понад 2000 компаній у всьому світі. Сьогодні Capacity автоматизує підтримку через чат, SMS, голосовий зв’язок, Інтернет, електронну пошту, служби підтримки тощо на одній єдиній платформі, яка базується на технології та талантах Cereproc, Denim Social, Envision, Linc, Lucy, LumenVox, SmartAction і Textel. Capacity була заснована в 2017 році Девідом Карандишем і Крісом Сімсом і є частиною інкубатора Equity.com. Наша штаб-квартира розташована в Сент-Луїсі.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це універсальна платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Він поєднує в собі набір інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес: 👉 Багатоканальний чат 👉 Чат-боти 👉 Спільна папка "Вхідні". 👉 База знань 👉 Електронний маркетинг 👉 Спливаючі вікна 👉 CRM
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Sendbird
sendbird.com
Sendbird вважає, що розмови є основою побудови відносин із клієнтами. Таким чином, ми створили найбільш перевірену в світі платформу розмов для мобільних додатків у чаті, голосі та відео. Лідери галузі, як-от Virgin Mobile, Hinge і Paytm, використовують Sendbird для збільшення кількості транзакцій і лояльності сотень мільйонів користувачів щомісяця. Насправді Sendbird підтримує розмови в програмі понад 300 мільйонів активних користувачів щомісяця, надсилаючи понад 7 мільярдів повідомлень на місяць 1200 клієнтам у всьому світі. Демонстрація Sendbird у дії тут: https://sendbird.com/products/demos Sendbird зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, підтримується re ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, серпень Capital, Funders Club, World Innovation Lab та Y Combinator.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — це комплексна платформа для залучення клієнтів. Такі функції, як «To-Do» для команд, можливості керування клієнтами, створення автоматизованих робочих процесів, призначення електронних листів, позначення електронних листів, щоб залишатися впорядкованими, і додавання внутрішніх приміток допомагають зменшити робоче навантаження електронної пошти та полегшити навантаження на електронні листи вашої команди. Крім того, у Helpmonks є опція Live-Chat, включена в кожен план, і потужна маркетингова платформа електронної пошти для кампаній електронною поштою та автоматичних тригерів електронної пошти. Крім того, Helpmonks — це єдиний спільний інструмент для вхідних повідомлень, який пропонує кілька моделей розгортання — SaaS (хостинг), виділені хмарні сервери та локальні (самостійно розміщені) варіанти, і вартість якого здійснюється за поштову скриньку, а НЕ за користувача. Helpmonks — це програмне забезпечення для спільної поштової скриньки, яке дає змогу вашій команді співпрацювати в розмовах електронною поштою. Helpmonks робить усі ваші спільні поштові скриньки доступними в централізованому місці, тож ваша організація отримує прозорість і розуміння всіх електронних листів вашої команди. Для кожного члена команди. В офісі, вдома або для віддалених команд. Крім того, Helpmonks працює з усіма постачальниками послуг електронної пошти, тому ви можете продовжувати використовувати інструменти, які вже знаєте та використовуєте.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — це безкоштовний чат для онлайн-бізнесу, який дозволяє спілкуватися зі своїми клієнтами в режимі реального часу. Він пропонує вам побудувати 360° систему підтримки клієнтів і підключати воронки повідомлень, пропонувати дзвінки, вільно конфігурувати та налаштовувати.
Charla
getcharla.com
Миттєво підключіться до своїх живих відвідувачів та надайте найкращий досвід продажів та підтримки. Charla Live Chat надає вам все необхідне для створення найкращої подорожі клієнта. ✔ Залучіть своїх відвідувачів за допомогою чатів та активних розмов ✔ Керування запитами на підтримку за допомогою HellDesk та квитків ✔ Роздайте можливість своїм клієнтам базою знань ✔ Зберіть та проаналізуйте відгуки клієнтів ✔ Монітуйте свою продуктивність за допомогою інформаційної панелі та відвідувачів Insights ✔ Залишайтеся на зв’язку з iOS та Android Mobile Apps ✔ Інтеграція Wordpress, Shopify та Magento легко
Kustomer
kustomer.com
Kustomer — це перша у своєму роді CRM-платформа для обслуговування клієнтів, створена для керування великим обсягом підтримки шляхом оптимізації роботи на всьому шляху обслуговування клієнтів. Kustomer допомагає брендам швидко вирішувати розмови на всіх цифрових каналах, автоматизуючи 40% взаємодій через самообслуговування, розв’язуючи перший контакт за допомогою інтелектуальної маршрутизації та заохочуючи багатоканальний досвід між клієнтами та агентами. Наша відкрита платформа CRM мінімізує витрати, діючи як єдиний запис правди, керуючи даними та контекстуалізуючи їх, щоб керувати розумнішими процесами, які масштабують бізнес. Kustomer IQ використовує штучний інтелект на всій платформі, щоб усунути повторювані завдання, відхилити легкі запитання та забезпечити ефективну підтримку, яка задовольняє клієнтів. Сьогодні Kustomer є основною платформою деяких провідних брендів обслуговування клієнтів, таких як Ring, Glovo, Glossier і Sweetgreen. Компанія Kustomer зі штаб-квартирою в Нью-Йорку була заснована в 2015 році серійними підприємцями Бредом Бірнбаумом і Джеремі Суріелом, залучила понад 174 мільйони доларів венчурного фінансування та підтримується провідними венчурними капіталістами, зокрема: Coatue, Tiger Global Management, Battery Ventures, Redpoint Ventures, Cisco Investments, Canaan Partners, Boldstart Ventures і Social Кредитне плече.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Gist
getgist.com
Gist — це набір інструментів, які компанії використовують для маркетингу, продажу та спілкування зі своїми клієнтами. Їхня місія полягає в тому, щоб допомогти командам маркетингу, продажів і підтримки створити чудовий досвід клієнтів під час кожної взаємодії протягом життєвого циклу клієнта в масштабі. Сьогодні понад 10 000 компаній використовують Gist, і вони тільки починають роботу. Клієнти використовують їх, щоб спілкуватися зі своїми потенційними клієнтами та клієнтами та бути головним джерелом правди. Вони вважають, що перебувають у середині величезного переходу в просторі SaaS до універсальних платформ, і їм потрібна їхня допомога.
SaleSmartly
salesmartly.com
Платформа комунікації Omni-Channel, інтеграція чату в прямому ефірі, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, електронна пошта, WeChat. Усі функції, які допоможуть вам надати швидшу та кращу підтримку: * Централізуйте всі свої багатоканальні повідомлення в одному місці - безперешкодно займайтеся продажами, маркетингом чи сервісом через чат, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, електронна пошта, WeChat тощо, забезпечуючи єдиний досвід клієнтів. * Повна підтримка клієнтів за лічені секунди, а не години - скорочуйте час реагування та підвищення ефективності, усуваючи повторювані завдання за допомогою вбудованої автоматизації. Робота розумніша, не важче, тому ви можете зосередитись на розвитку свого бізнесу. * Спільний чат дозволяє командам ефективно співпрацювати з дисципліною та плануванням - консолідувати всі канали обміну повідомленнями в один бекенд та ефективно співпрацювати між командами з автоматизованим розподілом чатів та внутрішнім розподілом сеансів. * Ефективно та зручно сегментувати, відстежувати та проаналізувати своїх клієнтів в одному місці - створіть контактні бази даних, отримайте доступ до повної історії контактної активності, історії перегляду та синхронізації своїх даних за допомогою вашої інформаційної системи. * Відстеження ключових показників та тенденцій - багатовимірні візуальні показники чітко показують з'єднання між типами запитів, каналами, клієнтами, продуктами, продажами тощо. Зробіть дані легкими для вимірювання та обміну, щоб допомогти вам розробити бізнес -плани. * Розмовляйте мовою клієнта, навіть якщо це не ваша рідна мова - наші переклади в режимі реального часу дозволяють вам впевнено спілкуватися зі своїми клієнтами та скористатися міжнародними ринками.
OnceHub
oncehub.com
Один раз допомагає організаціям великим та малим для швидких продажів та впорядкувати надання послуг із плануванням призначення та цифровими рішеннями, які адаптуються до уподобань своїх клієнтів у режимі реального часу. Раніше відомий як HadeOnce, ми широко визнані лідером в онлайн-бронюваннях та календарі, але наша пропозиція виходить далеко за рамки цього на провідний ринок інструментів, призначених для захоплення, кваліфікації, залучення та конвертування потенційних клієнтів з максимальною ефективністю та регуляторним- сумісна безпека. Фрілансери, власники-оператори, агенти, філії та власні команди в кожній галузі покладаються на нас, щоб збільшити свої цифрові продажі та маркетинг, досягти своїх цілей набору та надання якісних послуг, один на один або в команді, особисто , віддалено, або обидва. Можливості екрану та ваги, автоматично направляйте їх до відповідного персоналу, керувати ресурсними басейнами для співпраці в команді, а також резервні кімнати чи обладнання, коли ви їдете. Коли час підходить, стрибайте на дзвінок, перейдіть на відео або поспілкуйтеся в прямому ефірі. Почніть безкоштовно, потім оновіть свій план. Почати просте. Близький неймовірний.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, таким як Delta Air Lines, Samsung і Ford Motor Company, надавати своїм клієнтам винятковий досвід у кожній точці контакту на шляху клієнта. Хмара соціального маркетингу Emplifi дозволяє брендам спілкуватися, спілкуватися, створювати та адаптуватися до динамічного світу соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла, зручна платформа Teams швидко ввімкнеться та почне працювати з відзначеним нагородами зручним інтерфейсом користувача та всіма інструментами та робочими процесами, необхідними для планування, планування, публікації та вимірювання результатів у кожному соціальному каналі. Потужні інструменти прослуховування вимірюють пульс управління спільнотою на основі штучного інтелекту, а інструменти прослуховування генерують уявлення про конкуренцію, тенденції, впливових осіб, підписників і поведінку, щоб маркетологи використовували правильний контент для потрібної аудиторії. Найкраща у своєму класі аналітика та аналітика Соціальні команди Rockstar з легкістю доводять свої результати завдяки глибоким уявленням, які надходять від потужної аналітики та неперевершеної спеціальної звітності, щоб вийти за рамки основ до реальних бізнес-результатів. Інтегроване обслуговування та допомога в соціальних мережах. Інтуїтивно зрозумілі, без навчання, інтегровані соціальні інструменти обслуговування клієнтів допомагають командам краще допомагати клієнтам, коли вони стоять у черзі, маршрутизують, миттєво вирішують проблеми в соціальних мережах. Інтегрована пряма трансляція ShopStream з відеопокупками. Здивуйте своїх клієнтів відеопокупками в прямому ефірі. Розширюйте свою цифрову подорож до покупок, щоб спонукати клієнтів від перегляду до покупки.
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