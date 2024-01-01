Kullanıcı Araştırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Bir ürünün Kullanıcı Araştırması kapsamında sınıflandırılabilmesi için: Müşterilerin ve/veya ziyaretçilerin gerçek hayattaki marka etkileşimlerine dijital olarak, şahsen veya her ikisinin karışımıyla katılmasını sağlayacak araçlar sağlayın. Geri bildirim veya dış hedef kitlelerden geri bildirim toplamak için mevcut müşterilerin/kullanıcıların hedeflenmesini etkinleştirin. Alıcının yolculuğunun belirli yönleri ve bireysel koşullar hakkında zamanında görüş toplamak için anında geri bildirime izin verin. Bireysel görüşmelerin ve yanıtların analiz için etiketlenmesine, sıralanmasına ve paylaşılmasına yardımcı olan özellikleri ekleyin veya araçlarla entegre ederek kuruluşların bilinçli optimizasyon kararlarını kolaylaştırın.