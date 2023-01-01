WebCatalog
Ruttl

Ruttl

app.ruttl.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ruttl çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ruttl, tıpkı statik web siteleri için olan InVision gibi, canlı web siteleri için ücretsiz bir web sitesi geri bildirim aracıdır. Canlı bir web sitesi veya hazırlama bağlantısı üzerinden müşterinizden geri bildirim ve ekibinizden girdiler alabilirsiniz. Size canlı web sitelerini düzenleme, web projelerini ekip arkadaşlarınızla paylaşma, bunları bağlamsal yorumlarda işaretleme ve bununla ilgili bağlamsal geri bildirim alma olanağı sağlar.

Web Sitesi: ruttl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ruttl ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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