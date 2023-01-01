ruttl, tıpkı statik web siteleri için olan InVision gibi, canlı web siteleri için ücretsiz bir web sitesi geri bildirim aracıdır. Canlı bir web sitesi veya hazırlama bağlantısı üzerinden müşterinizden geri bildirim ve ekibinizden girdiler alabilirsiniz. Size canlı web sitelerini düzenleme, web projelerini ekip arkadaşlarınızla paylaşma, bunları bağlamsal yorumlarda işaretleme ve bununla ilgili bağlamsal geri bildirim alma olanağı sağlar.

Web Sitesi: ruttl.com

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