WebCatalog

WebCatalog fiyatlandırma planınızı seçin.

Basic

Ücretsiz

sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç

kredi kartı gerekmez

  • En fazla 5 uygulama ve oyun
  • En fazla 2 alan
  • Uygulama başına en fazla 2 alt alan (hesap)
  • Alan başına en fazla 2 alt alan (hesap)
  • Platformlar arası destek
  • Özel uygulamalar
  • Menü çubuğu (tepsi) entegrasyonu

ProÖnerilen

$4

(USD, vergi̇ dâhi̇l deği̇ldi̇r)

aylık, yıllık faturalandırılır - 1 kullanıcı

istediğiniz zaman iptal edin

WebCatalog Basic'teki her şey ve:

  • Sınırsız uygulama ve oyun
  • Sınırsız alan
  • Sınırsız alt alan
  • Bulut Yedekleme ve Eşitleme
  • Uygulama kilidi
  • Öncelikli destek

Özelliklerin karşılaştırılması

Basic

Başlamak için ihtiyacınız olan her şey.

Öne Çıkanlar

Uygulamalar ve oyunlar
En fazla 5
Alanlar
En fazla 2
Uygulama başına alt alanlar (hesaplar)
En fazla 2
Alan başına alt alanlar (hesaplar)
En fazla 2
Cihazlar
Sınırsız
Platformlar arası destek
macOS, Windows, Linux
Özel uygulamalar
Evet
Menü çubuğu (tepsi) entegrasyonu
Evet
Reklam ve takip engelleyici
Hayır
Uygulama kilidi
Hayır
Bulut Yedekleme ve Eşitleme
Hayır
Öncelikli destek
Hayır

Lifetime

Bir kere öde, hep kullan planı.

Öne Çıkanlar

Uygulamalar ve oyunlar
Sınırsız
Alanlar
Sınırsız
Uygulama başına alt alanlar (hesaplar)
Sınırsız
Alan başına alt alanlar (hesaplar)
Sınırsız
Cihazlar
Sınırsız
Platformlar arası destek
macOS, Windows, Linux
Özel uygulamalar
Evet
Menü çubuğu (tepsi) entegrasyonu
Evet
Reklam ve takip engelleyici
Evet
Uygulama kilidi
Evet
Bulut Yedekleme ve Eşitleme
Hayır
Öncelikli destek
Hayır

Pro

WebCatalog'dan en iyi şekilde yararlanın.

Öne Çıkanlar

Uygulamalar ve oyunlar
Sınırsız
Alanlar
Sınırsız
Uygulama başına alt alanlar (hesaplar)
Sınırsız
Alan başına alt alanlar (hesaplar)
Sınırsız
Cihazlar
Sınırsız
Platformlar arası destek
macOS, Windows, Linux
Özel uygulamalar
Evet
Menü çubuğu (tepsi) entegrasyonu
Evet
Reklam ve takip engelleyici
Evet
Uygulama kilidi
Evet
Bulut Yedekleme ve Eşitleme
Evet
Öncelikli destek
Evet

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası