Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde UXTesting çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

UXTesting, geliştiricilere, tasarımcılara ve yöneticilere bir mobil test aracı ve kullanıcı davranışı analizi sunmayı amaçlamaktadır.

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