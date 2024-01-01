WebCatalog

UXTesting

UXTesting

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: uxtesting.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde UXTesting çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

UXTesting, geliştiricilere, tasarımcılara ve yöneticilere bir mobil test aracı ve kullanıcı davranışı analizi sunmayı amaçlamaktadır.

Kategoriler:

Software Development
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: uxtesting.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, UXTesting ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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