WebCatalog

Mac için WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

Yenilikler
macOS için indir

Windows ve Linux üzerinde de mevcuttur

Sistem Gereksinimleri

Masaüstü uygulamaları ve alanlar ile iş akışınızı geliştirin

Birden fazla tarayıcı sekmesiyle uğraşmanın yarattığı hayal kırıklığına elveda deyin! WebCatalog Desktop ile en sevdiğiniz web uygulamalarını, iş akışınızı geliştirmenize ve üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olan modern, odaklanmış masaüstü uygulamalarına kolayca dönüştürebilirsiniz. En önemli şeylere odaklanmanızı sağlayan, dikkat dağıtmayan, sorunsuz bir deneyimin keyfini çıkarın.

Ayrıca WebCatalog Desktop, alanlar sayesinde birden fazla hesabı ve uygulamayı yönetmenize, düzenlemenize ve gruplandırmanıza olanak tanır. Böylece tarayıcı değiştirmeden her yerde oturumunuzu açık tutabilirsiniz.

YouTube
WhatsApp
Gmail
Instagram
Discord
Facebook
Google Play
Telegram
TikTok
Netflix
Messenger
Google Drive

Keşfet

Gizlilik koruması

Web sitelerini izole ortamlarda çalıştırın ve web siteleri arası takipçilerden korunun.

Çoklu hesap girişi

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Alanlar

Birden fazla hesabı ve uygulamayı boşluklarla yönetin ve düzenleyin

Bulut Yedekleme ve Eşitleme

Uygulamaları, oyunları, alanları ve ayarları tüm bilgisayarlarınız arasında senkronize edin.

Menü çubuğu (tepsi) uygulamaları

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Sistem entegrasyonu

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Uygulama kilidi

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklam ve takip engelleyici

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Özel uygulamalar

Kataloğumuzdaki binlerce uygulamayı keşfedin veya bir web sitesinden özel uygulamalar oluşturun.

Uygulamalar
Alanlar

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop'u edinin.

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