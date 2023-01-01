Mac için WebCatalog Desktop

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Windows ve Linux üzerinde de mevcuttur

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

Masaüstü uygulamaları ve alanlar ile iş akışınızı geliştirin

Birden fazla tarayıcı sekmesiyle uğraşmanın yarattığı hayal kırıklığına elveda deyin! WebCatalog Desktop ile en sevdiğiniz web uygulamalarını, iş akışınızı geliştirmenize ve üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olan modern, odaklanmış masaüstü uygulamalarına kolayca dönüştürebilirsiniz. En önemli şeylere odaklanmanızı sağlayan, dikkat dağıtmayan, sorunsuz bir deneyimin keyfini çıkarın.

Ayrıca WebCatalog Desktop, alanlar sayesinde birden fazla hesabı ve uygulamayı yönetmenize, düzenlemenize ve gruplandırmanıza olanak tanır. Böylece tarayıcı değiştirmeden her yerde oturumunuzu açık tutabilirsiniz.

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