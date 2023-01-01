WebCatalog + Alanlar
Birden fazla hesabı ve uygulamayı boşluklarla yönetin ve düzenleyin
Çoklu hesap girişi
Alanlar, çok çeşitli iş ve kişisel web hizmetleri için destek sunar.
Her bir hizmeti tek bir alana birden fazla kez ekleyebilme özelliği sayesinde alanlar, birden fazla iş ve kişisel hesabı aynı anda yönetmek için ideal bir araçtır. Örneğin tek bir alanda aynı anda beş farklı Gmail veya Slack hesabı kullanabilirsiniz.
Esneklik
Sekmelerden bunaldınız mı? Her bir alan akıllı bir web tarayıcısı görevi görerek birden fazla web uygulamasını tek bir konumda çalıştırıp düzenlemenize ve klavye kısayollarını kullanarak bunlar arasında kolayca geçiş yapmanıza olanak tanır. Bu, iş akışınızı kolaylaştırır ve ihtiyacınız olanı bulmanızı kolaylaştırır.
Ayrıca alanlar varsayılan e-posta istemciniz veya takvim uygulamanız olarak ayarlanabilir ve Gmail, Google Takvim, Outlook, Fastmail ve daha fazlası gibi popüler e-posta ve takvim hizmetleriyle çalışır.
Gizlilik koruması
Alanlar sayesinde hesaplarınızı bir şifre veya Touch ID ile kilitleyip koruyabilirsiniz. Ayrıca bu alanlar her bir hizmetinizi ve hesabınızı varsayılan olarak bir sandbox ortamında çalıştırarak siteler arası izleyicilere karşı koruma sağlar.
Özelleştirme
Alanlar; size simgeler ve renkler, bildirim zamanlama, reklamlar ve izleyici engelleme, koyu tema ve çok daha fazlası dâhil olmak üzere her şeyi özelleştirme olanağı sunar.