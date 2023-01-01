Esneklik

Sekmelerden bunaldınız mı? Her bir alan akıllı bir web tarayıcısı görevi görerek birden fazla web uygulamasını tek bir konumda çalıştırıp düzenlemenize ve klavye kısayollarını kullanarak bunlar arasında kolayca geçiş yapmanıza olanak tanır. Bu, iş akışınızı kolaylaştırır ve ihtiyacınız olanı bulmanızı kolaylaştırır.

Ayrıca alanlar varsayılan e-posta istemciniz veya takvim uygulamanız olarak ayarlanabilir ve Gmail, Google Takvim, Outlook, Fastmail ve daha fazlası gibi popüler e-posta ve takvim hizmetleriyle çalışır.