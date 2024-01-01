UserPeek, çeşitli ürünlerle gerçek kullanıcı deneyimlerini kaydeden bir platform sağlayarak, uzaktan kullanılabilirlik testleri yürütmek için güçlü bir araç olarak ortaya çıkıyor. Bu sezgisel araç, kullanıcı yolculuğunun filtrelenmemiş bir görünümünü sunar; gelişmiş etiketleme ve açıklama yetenekleriyle daha da etkili hale getirilerek UX değerlendirmelerini basitleştirir ve hızlandırır. UserPeek'in dikkate değer özelliklerinden biri, geniş bir hedef demografi yelpazesini yansıtacak şekilde özenle seçilmiş, çeşitli ve kapsayıcı test uzmanları panelidir. Bu, kullanıcı davranışı ve tercihlerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Kullanıcı testi verimliliğini optimize etmek için UserPeek, kullanıcı geri bildirimlerinin anında anlaşılmasına olanak tanıyan otomatik bir konuşmayı metne dönüştürme özelliği içerir. UserPeek'in benzersiz Highlight Reel özelliği, kullanıcıların, kullanıcı test videolarından önemli kliplerle ilgi çekici sunumlar oluşturmasına olanak tanır ve böylece önemli kullanıcı etkileşimlerinin ve gözlemlerinin kısa ve etkili bir şekilde temsil edilmesini teşvik eder. UserPeek, tasarım ve pazarlama da dahil olmak üzere çeşitli departmanlar için ideal, çok yönlü bir araç olarak hizmet vermektedir. Etkin veri toplama ve analiz metodolojisi sayesinde hızlı karar almayı teşvik eder ve ürün iyileştirmeleri için değerli veriler sağlar. Uzaktan kullanıcı testi alanında önemli bir oyuncu olan UserPeek, işletmelerin kullanıcılarının ihtiyaçlarını anlama ve karşılama biçiminde devrim yaratıyor

Kategoriler :

Web Sitesi: userpeek.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, UserPeek ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.