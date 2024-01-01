WebCatalog

UserPeek

UserPeek

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: userpeek.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde UserPeek çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

UserPeek, çeşitli ürünlerle gerçek kullanıcı deneyimlerini kaydeden bir platform sağlayarak, uzaktan kullanılabilirlik testleri yürütmek için güçlü bir araç olarak ortaya çıkıyor. Bu sezgisel araç, kullanıcı yolculuğunun filtrelenmemiş bir görünümünü sunar; gelişmiş etiketleme ve açıklama yetenekleriyle daha da etkili hale getirilerek UX değerlendirmelerini basitleştirir ve hızlandırır. UserPeek'in dikkate değer özelliklerinden biri, geniş bir hedef demografi yelpazesini yansıtacak şekilde özenle seçilmiş, çeşitli ve kapsayıcı test uzmanları panelidir. Bu, kullanıcı davranışı ve tercihlerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Kullanıcı testi verimliliğini optimize etmek için UserPeek, kullanıcı geri bildirimlerinin anında anlaşılmasına olanak tanıyan otomatik bir konuşmayı metne dönüştürme özelliği içerir. UserPeek'in benzersiz Highlight Reel özelliği, kullanıcıların, kullanıcı test videolarından önemli kliplerle ilgi çekici sunumlar oluşturmasına olanak tanır ve böylece önemli kullanıcı etkileşimlerinin ve gözlemlerinin kısa ve etkili bir şekilde temsil edilmesini teşvik eder. UserPeek, tasarım ve pazarlama da dahil olmak üzere çeşitli departmanlar için ideal, çok yönlü bir araç olarak hizmet vermektedir. Etkin veri toplama ve analiz metodolojisi sayesinde hızlı karar almayı teşvik eder ve ürün iyileştirmeleri için değerli veriler sağlar. Uzaktan kullanıcı testi alanında önemli bir oyuncu olan UserPeek, işletmelerin kullanıcılarının ihtiyaçlarını anlama ve karşılama biçiminde devrim yaratıyor

Kategoriler:

Business
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: userpeek.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, UserPeek ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

UserQ - Tester

UserQ - Tester

userq.com

UserQ - Researcher

UserQ - Researcher

userq.com

Userbrain

Userbrain

userbrain.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Tobii UX Explore

Tobii UX Explore

tobii.com

methinks

methinks

methinks.io

UserBob

UserBob

userbob.com

Useberry

Useberry

useberry.com

Chrome Remote Deskto‪p

Chrome Remote Deskto‪p

google.com

Nuclino

Nuclino

nuclino.com

QualityX

QualityX

qualityx.io

Reflect

Reflect

reflect.run

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.