Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tobii UX Explore offers quick and easy-to-understand insights about your user experience by letting you see through the eyes of your users. With our UX testing platform, you’ll access a first-person perspective of user attention, with accurate gaze visualizations, using just the user’s smartphone. Whether improving your e-commerce experience or conducting prototype testing, discover where your design causes unnecessary workload and confusion and make agile adjustments to your user experience.

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