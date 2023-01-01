UXSquid, kullanıcı ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlayarak ürün tasarımınızı optimize etmenizi sağlayan güçlü bir kullanıcı araştırma yöntemi ve aracıdır. Çok çeşitli kullanıcı röportaj soruları ve kullanımı kolay bir platformla UXSquid, verimli ve etkili UX araştırması yürütmek için mükemmel bir çözümdür.

Web Sitesi: uxsquid.com

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