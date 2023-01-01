WebCatalog
UXSquid

UXSquid

uxsquid.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde UXSquid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

UXSquid, kullanıcı ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlayarak ürün tasarımınızı optimize etmenizi sağlayan güçlü bir kullanıcı araştırma yöntemi ve aracıdır. Çok çeşitli kullanıcı röportaj soruları ve kullanımı kolay bir platformla UXSquid, verimli ve etkili UX araştırması yürütmek için mükemmel bir çözümdür.

Web Sitesi: uxsquid.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, UXSquid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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