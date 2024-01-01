WebCatalog

BuildUX

BuildUX

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Web Sitesi: buildux.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde BuildUX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BuildUX, UX Yöneticilerini, Mimarları, Araştırmacıları, Tasarımcıları ve Ürün Karar Vericilerini kolektif olarak daha iyi, daha hızlı UX stratejileri oluşturma konusunda güçlendiren türünün ilk örneği, kapsamlı bir SaaS platformudur. İlk sezgisel aracımız Persona Eşleştiricisi aracılığıyla, UX ekiplerinin tek bir görünümde 10'a kadar kullanıcı kişiliğini oluşturmasına, sunmasına ve karşılaştırmasına, ürün ekiplerini kişiler etrafında hizalamasına, ürün hakkında bilinçli kararlar vermek için farklı kişilerin karşılaştırmalı analizi yoluyla içgörü elde etmesine olanak sağlıyoruz özellik önceliklendirme ve tasarım.

Kategoriler:

Productivity
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: buildux.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BuildUX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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