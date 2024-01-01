Alternatifler - BuildUX
UserTesting
usertesting.com
Human Insight Platformu UserTesting'den çevrimiçi müşteri deneyiminizi geliştirmeye yönelik kullanılabilirlik testi ve araştırma araçları. G2'nin 1 numaralı CX endüstri yazılımı.
Dovetail
dovetail.com
Dovetail, kullanıcı araştırmalarını tek bir yerde saklamanıza, analiz etmenize ve bunlar üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olarak kalıpları görmenizi, müşteri içgörülerini keşfetmenizi ve daha sonra ne yapacağınıza karar vermenizi kolaylaştırır. Müşterilerimiz arasında Boston Consulting Group, C...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Userfeel
userfeel.com
Abonelik veya aylık ücret gerektirmeden Kullandıkça Öde Kullanıcı Test Aracı. Test kullanıcısı başına yalnızca 30 ABD Doları tutarındaki yüksek kaliteli test uzmanlarından oluşan panelimizden daha iyi bilgiler edinin.
Marker.io
marker.io
Hataları bildirmek roket bilimi olmamalıdır. Geliştiricileri çılgına çevirmeden, müşterilerinizden ve iş arkadaşlarınızdan web sitesi geri bildirimlerini favori hata izleyicinize alın.
dscout
dscout.com
dscout'un niteliksel araştırma platformu, etkili bir şekilde anlık video yakalamak ve içgörülerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için bir mobil uygulama ve +100 bin istekli katılımcıyı kullanıyor…
Maze
maze.co
Harika ürünler iyi alışkanlıklar üzerine kuruludur. Ürün keşfini sürekli hale getirin. Büyük resmi ve günlük ürün kararlarını, tüm ekibinizin toplayabileceği, kullanabileceği ve harekete geçebileceği kullanıcı içgörüleriyle doğrulayın.
Prolific
prolific.co
İsteğe bağlı, self servis veri toplama. Prolific, çalışmanıza, anketinize veya deneyinize katılacak yüksek kaliteli araştırma katılımcılarını işe almanıza yardımcı olur.
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
User Interviews
userinterviews.com
450.000'den fazla incelenmiş tüketici ve profesyonelden oluşan hedef kitlemizden kullanıcıları işe alın veya kendi hedef kitlenizi getirin ve her türlü kullanıcı deneyimi araştırması için bir katılımcı veritabanı oluşturun.
Ruttl
ruttl.com
ruttl, tıpkı statik web siteleri için olan InVision gibi, canlı web siteleri için ücretsiz bir web sitesi geri bildirim aracıdır. Canlı bir web sitesi veya hazırlama bağlantısı üzerinden müşterinizden geri bildirim ve ekibinizden girdiler alabilirsiniz. Size canlı web sitelerini düzenleme, web proje...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap, çok yönlü geri bildirim platformuyla işletmenizin müşteri geri bildirimlerinin yardımıyla daha iyi, daha başarılı ürünler ve hizmetler oluşturmasına yardımcı olur. Ürün geliştirme yaşam döngünüz boyunca kullanıcı geri bildirimlerini toplayın. Bedavaya deneyin.
UserZoom
userzoom.com
Kullanıcı deneyimi araştırması doğru yapıldı. UserZoom'un UX Insights Sistemi ile ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca üstün dijital deneyimler sunmak için daha derine, daha hızlı inebilirsiniz.
Userlytics
userlytics.com
Müşteri ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için son teknoloji ürünü kullanıcı araştırma platformumuzdan ve 1,6 milyondan fazla küresel panelimizden yararlanın.
GetWhy
getwhy.io
Get Why yeni nesil bir içgörü şirketidir. Gen. AI tarafından desteklenen Get Why'ın uçtan uca içgörü platformu, sınıfının en iyisi kalitede tüketici içgörülerini benzeri görülmemiş bir hızda ve geleneksel içgörü şirketlerinin maliyetinin çok altında bir maliyetle sunuyor. Get Why, pazarlama fikriniz...
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak, karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olmaya hazır bir UX araştırma platformudur. Kullanıcılarınızın web siteniz, uygulamanız veya prototipiniz hakkında ne düşündüğünü ve hissettiğini merak ettiyseniz artık tahminde bulunmanıza gerek yok. UXtweak platformunda karmaşık Web Site...
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
Verilerle desteklenen daha iyi dijital deneyimler oluşturun. Özel kullanıcı araştırma araçları paketimizle web sitesi mimarisinden tasarım prototiplerine kadar her şeyi hızlı ve kolay bir şekilde test edin.
Userbrain
userbrain.com
İlk kullanıcı testinizi birkaç dakika içinde oluşturun, ilk sonuçları birkaç saat içinde alın. Userbrain, ürününüz için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bulmanızı sağlayan hızlı yoldur.
PlaybookUX
playbookux.com
PlaybookUX, işletmelerin ilgili veri kaynaklarından veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır. Yazılım platformu, iş konseptleri, ürün özellikleri ve pazarlama yönü hakkında geri bildirim sağlamak için mevcut veya potansiyel müşterilere erişmenize olanak tanır.
Respondent Researcher
respondent.io
Araştırmacıları katılımcılarla eşleştirmek. Dünya çapında herhangi bir katılımcı kitleyi işe alın veya herhangi bir araştırma yönteminde ücretli araştırma fırsatları bulun.
Discuss
discuss.io
Niteliksel araştırmayı oyunun kurallarını değiştiren üretken yapay zeka destekli içgörülerle ölçeklendirmek için tasarlanan Discuss.io, dünyanın en sevilen pazar araştırma araçlarına ev sahipliği yapar.
Field Agent
fieldagent.net
Saha Temsilcisi B2B MarketPlace, perakendede kazanmanıza yardımcı olmak için markaları, perakendecileri ve ajansları ülke çapındaki ve dünya çapındaki müşterilerle buluşturur. Hızlı, uygun fiyatlı perakende satış başarısı ürün grubumuz, müşterilerimize alışveriş yapanlara hizmet etme, rakipleri geri...
Marvin
heymarvin.com
Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkı...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test...
Indeemo
indeemo.com
Yapay zeka destekli, anlık video araştırma platformumuz, MR, UX ve CX ekiplerinin günlük yaşam bağlamında insanları, ürünleri ve deneyimleri anlamasını sağlar. Desteklediğimiz Araştırmacılar, Tasarımcılar ve Ürün Yöneticileri Indeemo'yu B2C ve B2B bağlamlarında çeşitli Keşif Araştırması metodolojile...
Respondent Participant
respondent.io
Araştırmacıları katılımcılarla eşleştirmek. Dünya çapında herhangi bir katılımcı kitleyi işe alın veya herhangi bir araştırma yönteminde ücretli araştırma fırsatları bulun.
RhetorAI
rhetorai.com
Yapay Zeka Kullanıcı Görüşmeleriyle Daha Hızlı Ürün-Pazar Uyumu. RhetorAI, ürün pazarına daha hızlı uyum sağlamak için kullanıcı görüşmelerini otomatikleştirir. Bir bağlantı oluşturduğunuzda, yapay zekamız kullanıcılarınızla 7/24 röportaj yapmaya hazırdır ve tıpkı bir yapay zeka ürün araştırmacısı...
Kraftful
kraftful.com
Kraftful, kullanıcılarınızın neye ihtiyaç duyduğunu ve ürününüzü nasıl keyifli hale getirebileceğinizi öğrenmek için kullanıcı geri bildirimlerinin derin yapay zeka analizini sunar.
Userback
userback.io
#1 GÖRSEL KULLANICI GERİ BİLDİRİM PLATFORMU Kullanıcı Geri Bildirimi [@#!#+$?%] Zordur. Bu nedenle 20.000'den fazla yazılım ekibi, geri bildirim döngülerini toplamadan kapatmaya kadar otomatikleştirmek, kolaylaştırmak ve yapılandırmak için Userback'i seçiyor. - Bağlamsal uygulama içi video ve ekra...
Netigate
netigate.net
Netigate, müşterilerden ve çalışanlardan gelen geri bildirimler için kapsamlı bir çözüm sunar. Eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin ve veriye dayalı kararlar alın.
VWO
vwo.com
VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.
Howuku
howuku.com
Howuku, ziyaretçi kaydı, ısı haritası, geri bildirim widget'ı, A/B testi vb. ile yüksek performanslı kullanıcı deneyimi oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi araçtır.
Quallie
quallie.com
Çevrimiçi odak grubu yazılımı - canlı sohbetler, günlükler ve tartışma panoları, ilan panoları, forumlar, anketler ve diğer özellikler. Tüm modülleri tek bir araştırma projesinde birleştirebilirsiniz. Nitel araştırma çalışmaları için.
Juno
heyjuno.co
Juno bir yapay zeka araştırma platformudur. Gerçek insanlarla etkileşime geçerek onların ne düşündüğünü, hissettiğini ve deneyimlediğini anlıyor. Juno, sizin adınıza kullanıcı görüşmelerine liderlik eder ve zengin içgörüleri ortaya çıkarır. Neden? Anketlerin hızı ve ölçeklenebilirliğine ilişkin ze...
Wondering
wondering.com
Wondering, A liderliğindeki kullanıcı araştırma ve görüşme platformudur. Ürün ve kullanıcı deneyimi ekiplerinin, herhangi bir dildeki tasarımlar ve yeni konseptler hakkında daha hızlı müşteri geri bildirimi almasına ve yapay zeka destekli araştırmalarla daha iyi ürünler oluşturmasına yardımcı oluyor...
UX Sniff
uxsniff.com
Oturum kayıtlarını bağımsız olarak analiz eden ve anormal tıklama modellerini belirleyen yapay zeka destekli bir araç olan UXsniff ile web sitenizin kullanıcı deneyimini iyileştirin ve dönüşümleri artırın. UXsniff'in sanal UX analistiniz olmasına izin verin, sitenizin kullanıcı deneyimini ve dönüşüm...
UXReality
uxreality.com
UXReality, kendi kullanıcı davranış verisi evreninizi oluşturmaya yönelik, yapay zeka destekli kapsamlı bir uygulamadır. Web kamerası Göz Takibi, Duygu Ölçümü ve Anketler ile ısı haritası, bakış grafiği, duygular, ses, kaydırma ve tıklama akışları kayıtları gibi tüm mobil davranış izleme özellikleri...
UserQ - Tester
userq.com
UserQ, yerel test uzmanlarından oluşan bir panel kullanan Arapça ve İngilizce test seçenekleriyle, MENA araştırmacıları ve test uzmanlarına hitap eden ilk tamamen uzaktan kullanıcı araştırma çözümüdür. UX araştırmalarını MENA bölgesindeki her marka, yönetici ve araştırmacı için erişilebilir hale get...
UserQ - Researcher
userq.com
UserQ, yerel test uzmanlarından oluşan bir panel kullanan Arapça ve İngilizce test seçenekleriyle, MENA araştırmacıları ve test uzmanlarına hitap eden ilk tamamen uzaktan kullanıcı araştırma çözümüdür. UX araştırmalarını MENA bölgesindeki her marka, yönetici ve araştırmacı için erişilebilir hale get...
Tobii UX Explore
tobii.com
Tobii UX Explore, kullanıcılarınızın gözünden görmenizi sağlayarak kullanıcı deneyiminiz hakkında hızlı ve anlaşılması kolay bilgiler sunar. UX test platformumuzla, yalnızca kullanıcının akıllı telefonunu kullanarak doğru bakış görselleştirmeleriyle birinci şahıs bakış açısıyla kullanıcı ilgisine er...
The User Interview Exchange
userinterviewexchange.com
Kullanıcı Röportajı Değişimi, içerik oluşturucuların kişisel ve profesyonel yaşamlarımızı geliştiren ürünleri doğrulamaları ve yinelemeleri için bir sitedir. * Kullanıcı görüşmelerine katılarak jeton kazanın Sizinle alakalı ürünler için 30 dakikalık görüntülü sohbet kullanıcı röportajlarında deneyi...
Sticky
tobii.com
Pazarlama yatırımınızdan daha iyi bir getiri elde etmek mi istiyorsunuz? Sticky by Tobii, yaratıcı tasarımlarınızın hedef kitleniz tarafından en çok kullandıkları cihazlarda nasıl karşılandığını analiz eden çevrimiçi bir göz izleme yazılımı ve anket aracıdır. Reklamların, ambalajların ve videoların ...
SenseCheck
sensecheck.com
SenseCheck platformu, deneyimli profesyonellerden oluşan devasa panelimizden pazarlama materyaliniz hakkında size objektif geri bildirim sağlar. Sonuçlarınızı iyileştirmenize ve pahalı başarısızlıklardan kaçınmanıza yardımcı olacak harici bir bakış açısı. Web Siteleri, Açılış Sayfaları, E-postalar, ...
Saber Feedback
saberfeedback.com
Web sitenizde bulunan basit ve esnek geri bildirim aracı Sorunları çözebilmeniz ve katılımı artırabilmeniz için müşterilerinizle iletişim hatlarını açın. Acil hataları keşfedin, kullanıcı deneyiminizi geliştirin ve içerik kalite kontrolünüzü daha sorunsuz hale getirin. Tüm bunları basit bir geri b...
RapidUsertests
rapidusertests.com
Rapidusertests.com, şirketlerin web sitelerini ve uygulamalarını hızlı ve kolay bir şekilde optimize etmelerini sağlayan çevrimiçi bir kullanılabilirlik hizmetidir. Ürün yöneticileri, pazarlamacılar ve kullanıcı deneyimi tasarımcıları, testçi başına 69€ karşılığında web sitelerine veya reklamlarına ...
PrepsUs
prepsus.io
Kullanıcı araştırma yazılımı, ürün yöneticilerinin istenen ürün ve iş sonuçlarına yol açacak önemli kullanıcı sorunlarını belirlemesine yardımcı olur
Parative
parative.com
Parative, eyleme geçirilebilir ürün kullanımı ve müşteri davranışı öngörülerini, bir veri ekibinin, CDP'nin veya veri ambarının desteğine ihtiyaç duymadan, bunlara en çok ihtiyaç duyan çalışanların (ön saflardaki gelir ve elde tutma ekipleri) ellerine sunmaya odaklanmıştır. Parative, ekiplerin üç s...
OpenQ
openq.co
OpenQ, 150 milyon B2B araştırma potansiyeliyle desteklenen, 20'den fazla ayrıntılı filtreyle aranabilir ve filtrelenebilir B2B araştırma operasyonlarını tek bir yerden destekler. OpenQ CRM aracılığıyla, araştırma operasyon profesyonelleri aşağıdaki özelliklerle röportajlar yapabilir, araştırma panel...
Digsite
digsite.com
Digsite her zaman çevrimiçi kalite konusunda uzman olmuştur ancak müşterilerin artan ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak için daha geniş bir çözüme ihtiyaç olduğunu biliyorduk. Çözümün hem niteliksel yineleme hem de niceliksel doğrulama için çok daha akıcı ve entegre bir platform olması gerekiyordu....
Conversion Crimes
conversioncrimes.com
Dönüşüm Suçları, sitenizde veya uygulamanızda kullanıcı deneyimini iyileştirmenin ve dönüşümleri artırmanın en hızlı, en kolay ve en uygun fiyatlı yoludur. Erişilebilir ve uygun maliyetli kullanılabilirlik testleriyle gerçek insanların size neyin yanlış olduğunu ve nedenini göstermesini sağlayın, bö...
Chatty Insights
chattyinsights.com
Müşteri odaklı kararlar için tek gerçek kaynak. Müşteri geri bildirimlerinden, röportajlardan ve daha fazlasından içgörü toplayın ve analiz edin.
UXTesting
uxtesting.io
UXTesting, geliştiricilere, tasarımcılara ve yöneticilere bir mobil test aracı ve kullanıcı davranışı analizi sunmayı amaçlamaktadır.
UserPeek
userpeek.com
UserPeek, çeşitli ürünlerle gerçek kullanıcı deneyimlerini kaydeden bir platform sağlayarak, uzaktan kullanılabilirlik testleri yürütmek için güçlü bir araç olarak ortaya çıkıyor. Bu sezgisel araç, kullanıcı yolculuğunun filtrelenmemiş bir görünümünü sunar; gelişmiş etiketleme ve açıklama yetenekler...
Qualitative
qualitative.io
Kalitatif, kullanıcı araştırma oturumlarını davet etmeyi, planlamayı ve yürütmeyi son derece kolaylaştırır.
HubUX
hubux.com
HubUX, özel panel yönetimi, video seçme soruları ve anketler dahil niteliksel otomasyon için bir araştırma operasyon platformudur
Glow
glowfeed.com
Glow, eyleme dönüştürülebilir insan içgörüleri toplamayı daha kolay ve daha hızlı hale getiren, sınıfının en iyisi araştırma teknolojisidir. Glow, markaların kategori U&A, hedef kitle analizi, marka sağlığı, konsept testi, pazar içi testler, yatırım getirisi değerlendirmesi, ESG/sürdürülebilirlik te...
Blitzllama
blitzllama.com
Blitzllama, ürün ekiplerinin daha iyi ürünler oluşturmasına yardımcı olan bir kullanıcı analiz platformudur. Blitzllama'nın üç ürün teklifi var: * Ürün içi anketler, belirli kullanıcıları hedeflemenize ve onların gerçek zamanlı içgörülerini doğrudan ürününüzden yakalamanıza olanak tanır. Ürün içi a...
UX Metrics
uxmetrics.com
UX Metrics olarak, çevrimiçi kullanıcı araştırma araçlarını herkes için erişilebilir hale getirme misyonundayız. Kullanıcı dostu platformumuz, güçlü özelliklerden ödün vermeden, piyasadaki en kolay kart sıralama ve ağaç test aracı olacak şekilde tasarlanmıştır. İster bir UX araştırmacısı, tasarımcıs...
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace, test etmek, öğrenmek ve daha hızlı hareket etmek isteyen içgörü profesyonelleri, pazarlamacılar ve ajanslar için tasarlanmış otomatik bir pazar araştırma platformudur. Platform, endüstri lideri uzmanlık ve kanıtlanmış metodolojilerden oluşan bir temel üzerine inşa edilmiştir ve s...