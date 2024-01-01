Alternatifler - BuildUX

Kantar Marketplace

kantarmarketplace.com

Kantar Marketplace, test etmek, öğrenmek ve daha hızlı hareket etmek isteyen içgörü profesyonelleri, pazarlamacılar ve ajanslar için tasarlanmış otomatik bir pazar araştırma platformudur. Platform, endüstri lideri uzmanlık ve kanıtlanmış metodolojilerden oluşan bir temel üzerine inşa edilmiştir ve s...