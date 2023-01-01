WebCatalog
RhetorAI

RhetorAI

rhetorai.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde RhetorAI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay Zeka Kullanıcı Görüşmeleriyle Daha Hızlı Ürün-Pazar Uyumu. RhetorAI, ürün pazarına daha hızlı uyum sağlamak için kullanıcı görüşmelerini otomatikleştirir. Bir bağlantı oluşturduğunuzda, yapay zekamız kullanıcılarınızla 7/24 röportaj yapmaya hazırdır ve tıpkı bir yapay zeka ürün araştırmacısı gibi size eyleme geçirilebilir bilgiler sunar.

Web Sitesi: rhetorai.com

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