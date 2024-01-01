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Blitzllama

Blitzllama

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Web Sitesi: blitzllama.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Blitzllama çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Blitzllama, ürün ekiplerinin daha iyi ürünler oluşturmasına yardımcı olan bir kullanıcı analiz platformudur. Blitzllama'nın üç ürün teklifi var: * Ürün içi anketler, belirli kullanıcıları hedeflemenize ve onların gerçek zamanlı içgörülerini doğrudan ürününüzden yakalamanıza olanak tanır. Ürün içi anketler, kullanıcı yolculuklarını sürekli olarak optimize etmenin, ürün fikirlerini kullanıcı girdileriyle doğrulamanın ve müşteri kaybının nedenlerini ortaya çıkarmanın harika bir yoludur. * Yapay zeka analizi yalnızca yanıtları konulara ve görüşlere göre sınıflandırmakla kalmaz, aynı zamanda anket içgörüleri sağlamak için çapraz soru ve korelasyon analizi de gerçekleştirir. Tüm geri bildirim verileri tek bir depoya kaydedilir; bu, geçmiş geri bildirimleri aramak ve analiz etmek için idealdir. * Konsept testleri, kullanıcılar yeni prototipler veya maketlerle etkileşimde bulunurken, keşif öncesi önemli bilgiler toplamak için sorular sormanıza olanak tanır.

Kategoriler:

Productivity
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: blitzllama.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blitzllama ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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rhetorai.com

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UserVoice

uservoice.com

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