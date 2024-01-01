Hubble
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Web Sitesi: hubble.team
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Hubble çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Hubble, ürün ekiplerinin sürekli olarak kullanıcılardan geri bildirim toplamasına yönelik birleşik bir kullanıcı araştırma yazılımıdır. Hubble, ürün geliştirmenin tüm aşamalarında müşteri içgörülerini toplamak için bağlamsal ürün içi anketler, kullanılabilirlik testleri, prototip testleri ve kullanıcı segmentasyonunu içeren bir araç paketi sunar.
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Web Sitesi: hubble.team
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