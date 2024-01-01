Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hubble, ürün ekiplerinin sürekli olarak kullanıcılardan geri bildirim toplamasına yönelik birleşik bir kullanıcı araştırma yazılımıdır. Hubble, ürün geliştirmenin tüm aşamalarında müşteri içgörülerini toplamak için bağlamsal ürün içi anketler, kullanılabilirlik testleri, prototip testleri ve kullanıcı segmentasyonunu içeren bir araç paketi sunar.

Kategoriler :

Web Sitesi: hubble.team

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hubble ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.