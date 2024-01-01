WebCatalog

Hubble

Hubble

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Web Sitesi: hubble.team

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Hubble çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hubble, ürün ekiplerinin sürekli olarak kullanıcılardan geri bildirim toplamasına yönelik birleşik bir kullanıcı araştırma yazılımıdır. Hubble, ürün geliştirmenin tüm aşamalarında müşteri içgörülerini toplamak için bağlamsal ürün içi anketler, kullanılabilirlik testleri, prototip testleri ve kullanıcı segmentasyonunu içeren bir araç paketi sunar.

Kategoriler:

Software Development
Kullanıcı Araştırma Yazılımı

Web Sitesi: hubble.team

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hubble ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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UserTesting

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usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

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FeedbackSpark

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Blitzllama

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blitzllama.com

Sprig

Sprig

sprig.com

dscout

dscout

dscout.com

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

Ybug

Ybug

ybug.io

GetCurious

GetCurious

getcurious.io

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

Qualaroo

Qualaroo

qualaroo.com

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Feedback Company

Feedback Company

feedbackcompany.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

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