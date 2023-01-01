Anlamlı web sitesi geri bildirimleri toplayın. Ybug, web sitesi kullanıcılarının açıklamalı ekran görüntüleri ile görsel geri bildirim göndermesine olanak tanır ve kullanıcı ortamı hakkında bağlamsal bilgileri otomatik olarak ekler.

Web Sitesi: ybug.io

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