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Gainsight PX

Gainsight PX

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Web Sitesi: aptrinsic.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gainsight PX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

En Müşteri Odaklı Kullanıcı Analitiği ve Ürün Etkileşimi Platformu. Gainsight PX, kullanıcıların ürününüzde ne yaptığını derinlemesine anlamanıza, geri bildirim toplamanıza ve katılım ve benimsemeyi teşvik etmek için izlenecek yollar ve kılavuzlar gibi uygulama içi etkileşimler oluşturmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: aptrinsic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gainsight PX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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