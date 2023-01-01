Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

En Müşteri Odaklı Kullanıcı Analitiği ve Ürün Etkileşimi Platformu. Gainsight PX, kullanıcıların ürününüzde ne yaptığını derinlemesine anlamanıza, geri bildirim toplamanıza ve katılım ve benimsemeyi teşvik etmek için izlenecek yollar ve kılavuzlar gibi uygulama içi etkileşimler oluşturmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: aptrinsic.com

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