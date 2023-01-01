Alternatifler - Gainsight PX

UXCam

uxcam.com

UXCam, işletmelerin kullanıcı davranışını anlamasını sağlayan hepsi bir arada mobil uygulama analiz platformudur. UXCam bir oturum tekrarı ve ısı haritası çözümü olarak başladı ancak niteliksel verilerin tek başına yanıtlayamayacağı pek çok soru olduğunu fark ettik. Bu nedenle niteliksel verilerin a...