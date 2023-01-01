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Pendo, NTV'de yayınlanan ve ilk kez 3 Aralık 2014'te gösterime giren bir Kenya drama televizyon dizisidir. Dizi Grace danile tarafından yazılmıştır, yapımcılığını ve dağıtımını DIL Pictures üstlenmiştir.

Web Sitesi: pendo.io

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