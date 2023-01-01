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Piazza

Piazza

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Web Sitesi: piazza.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Piazza çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Piazza, öğrencilerin eğitmenlerinin rehberliğinde 7/24 soru sorabilecekleri, yanıtlayabilecekleri ve keşfedebilecekleri ücretsiz bir çevrimiçi buluşma yeridir. Öğrenciler ve eğitmenler soruları yanıtlayarak sağlıklı ve işbirliğine dayalı bir tartışmayı teşvik edebilir.

Web Sitesi: piazza.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Piazza ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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