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Collect.chat

Collect.chat

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Web Sitesi: collect.chat

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Collect.chat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Collect Chat, web sitesi ziyaretçilerinden 7/24, tamamen otomatik pilotta veri toplayan etkileşimli bir chatbot'tur. Collect.chat sohbet robotları, statik web formlarının ve her ziyaretçiye aynı soruları soran satış temsilcilerinin yerini alabilir. Collect.chat'i kullanarak herkes bir chatbot oluşturabilir ve sıfır kodlama bilgisine sahip web sitelerine kurabilir.

Kategoriler:

Utilities
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: collect.chat

Yasal Uyarı: WebCatalog, Collect.chat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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