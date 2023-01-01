WebCatalog
Molin AI

Molin AI

molin.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Molin AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Anında İçerik Oluşturun. Molin, birkaç kelimeden benzersiz ve yüksek kaliteli içeriği yalnızca saniyeler içinde yazan bir yapay zekadır.

Web Sitesi: molin.ai

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