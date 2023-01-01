WebCatalog
Lekhak.ai

Lekhak.ai

app.lekhak.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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İçeriğinizi Güçlendirin Dönüştüren İçerik Yazın! En güçlü yapay zeka dil modeliyle desteklenen benzersiz, yaratıcı, insana benzer içerikler oluşturun Yapay zeka süper robotumuz, dikkat çeken ve dönüşümü teşvik eden yüksek kaliteli pazarlama metinleri yazmak üzere eğitildi Altyazılardan bloga ve aradaki her şeye. Saniyeler içinde içerik oluşturmak için 90'dan fazla araç arasından seçim yapın.

Web Sitesi: lekhak.ai

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