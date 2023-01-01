Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını en popüler e-kart karakterinden alan Mailchimp, 2001 yılında piyasaya sürüldü ve birkaç yıl boyunca bir yan proje olarak kaldı ve ayda birkaç bin dolar kazandı." Mailchimp ücretli bir hizmet olarak başladı ve 2009 yılında ücretsiz bir seçenek ekledi. Bir yıl içinde kullanıcı tabanı 85.000'den 450.000'e çıktı. Haziran 2014 itibarıyla kullanıcıları adına ayda 10 milyarın üzerinde e-posta gönderiyordu. 2017 yılında şirket her gün 14.000 yeni müşteri kazanıyordu. Şirket, kurucu ortaklarına ait olmaya devam etti ve risk sermayesi fonlarını kabul etmedi. 2016 yılında Mailchimp, Forbes Cloud 100 listesinde 7. sırada yer aldı. Şubat 2017'de şirket, Fast Company'nin 2017'nin En Yenilikçi Şirketlerinden biri seçildi. Ağustos 2017'de Mailchimp'in Brooklyn ve Oakland, Kaliforniya'da ofisler açacağı bildirildi. Şubat 2019'da Mailchimp, daha küçük bir rakip olan LemonStand'ı satın aldı. . 2019'un sonlarında şirket, yıllık gelirinin 700 milyon dolara ulaşacağını duyurdu. Mailchimp daha sonra posta dağıtımından "küçük organizasyonları hedefleyen tam bir pazarlama platformu" sunmaya geçme planlarını duyurdu. Bu amaçla Mailchimp, uluslararası büyüme hedefiyle Mart 2020'de Londra merkezli medya ve dergi şirketi Courier'i satın aldı. Derginin 26'dan fazla ülkede 100.000 okuyucusu bulunmaktadır. Mayıs 2019 itibarıyla, yeni kullanıcılardan yalnızca abone olan kişiler yerine kişi başına ücret alınacaktır, dolayısıyla yeni kullanıcılar abone olmayan kişiler ve henüz onaylamayan kişiler için ödeme yapacaktır.

Web Sitesi: mailchimp.com

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