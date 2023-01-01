Grammarly, yapay zeka ve doğal dil işlemeyi kullanan, İngilizce dilinde bir dijital yazma aracı olan kendi adını taşıyan yazılımı geliştiren çok uluslu bir Amerikan teknoloji şirketidir. Grammarly'nin ürünü, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla dilbilgisi denetimi, yazım denetimi ve intihal tespit hizmetlerinin yanı sıra yazma netliği, özlülük, sözcük dağarcığı, sunum stili ve üslupla ilgili öneriler sunar. Yazılım ilk olarak Temmuz 2009'da Kiev, Ukrayna'da piyasaya sürüldü. . Grammarly'nin genel merkezi San Francisco'dadır ve Kiev, New York City ve Vancouver'da ofisleri bulunmaktadır.

Web Sitesi: grammarly.com

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