Belirli bir beceri veya konu üzerinde etkileşimli bir öğrenme deneyimi sağlayan uygulamalar. Örneğin: aritmetik, alfabe, yazı, erken öğrenme ve özel eğitim, güneş sistemi, kelime bilgisi, renkler, dil öğrenimi, standart sınav hazırlığı, coğrafya, okul portalları, evcil hayvan eğitimi, astronomi, el sanatları.

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