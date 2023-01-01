WebCatalog
Lucidpic

Lucidpic

lucidpic.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lucidpic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Belirli bir beceri veya konu üzerinde etkileşimli bir öğrenme deneyimi sağlayan uygulamalar. Örneğin: aritmetik, alfabe, yazı, erken öğrenme ve özel eğitim, güneş sistemi, kelime bilgisi, renkler, dil öğrenimi, standart sınav hazırlığı, coğrafya, okul portalları, evcil hayvan eğitimi, astronomi, el sanatları.

Web Sitesi: lucidpic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lucidpic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Babbel

Babbel

babbel.com

Paperpal

Paperpal

edit.paperpal.com

Kaptest

Kaptest

kaptest.com

Clozemaster

Clozemaster

clozemaster.com

Veda

Veda

ingrails.com

Eblity

Eblity

app.eblity.com

Wikiversity

Wikiversity

wikiversity.org

eSchool

eSchool

myeschoolhome.com

Extramarks

Extramarks

extramarks.com

Skill Course

Skill Course

login.skillcourse.in

Grammarly

Grammarly

app.grammarly.com

Frontline Education

Frontline Education

app.frontlineeducation.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası