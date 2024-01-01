ChatFlow, müşteri sorularına gerçek zamanlı, akıllı yanıtlar sağlamak için web sitenizin içeriğini bilgi tabanı olarak kullanan bir yapay zeka sohbet robotu oluşturucusudur. ChatFlow, web siteleriniz için markalı yapay zeka sohbet robotları oluşturmanıza olanak tanır ve web sitenizin içeriğinden oluşturulan bir bilgi tabanını kullanarak ziyaretçi sorularını otomatik olarak yanıtlar. Entegrasyon basit ve kullanıcı dostudur. ChatFlow size HTML'nize yapıştırabileceğiniz basit bir yerleştirme komut dosyası sunar. ChatFlow ile marka tutarlılığını sağlamak için chatbotun ses tonu ve konuşma tarzından renkler ve mesajlar gibi görsel tasarım öğelerine kadar her şeyi özelleştirebilirsiniz.

Web Sitesi: chatflow.no

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