Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hastalarla ilgilendiğinizde ve her kararın önemli olduğu durumlarda, en karmaşık soruları bile güvenle yanıtlamak için en iyi kanıtlara ve klinik rehberliğin parmaklarınızın ucunda olmasına ihtiyacınız vardır.

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